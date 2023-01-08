В МИД Италии сообщили о подготовке нового пакета военной помощи для Украины

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. Рим, в частности, обсуждает с Парижем отправку Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 7 января в интервью газете Corriere della Sera рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Шестой пакет еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет никакой отправки [оружия] до соответствующего доклада в парламенте. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета, с точки зрения отправки систем ПВО, которые основаны на совместных разработках Рима и Парижа», — сообщил он.

Политик считает, что никаких «обнадеживающих новостей» по поводу перспектив урегулирования конфликта на Украине нет. Таяни указал на необходимость работать над установлением мира. Тем не менее, по его мнению, «все поступающие сигналы не дают повода для оптимизма».

Накануне, 7 января, сообщалось, что Вашингтон оказывает давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Киеву военные средства для обеспечения противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) SAMP-T.

28 декабря министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки оружия на Украину должны быть совместимы с наличием в самой Италии этого оружия и возможностью передать его Киеву в исправном состоянии. Министр отметил, что ракеты не продаются в супермаркете, как банки Nutella, это сложные системы, требующие длительного времени производства.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил об обсуждении с ней вопроса о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 7 декабря, Крозетто сказал, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что Рим продолжит оказывать помощь Киеву в рамках решений НАТО, а темпы и характер помощи будут определены позже.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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