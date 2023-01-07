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В Италии заявили о давлении США на Рим в вопросе поставок Киеву ЗРК SAMP-T

La Repubblica: США оказывают давление на Италию, пытаясь заставить отправить Киеву ЗРК
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Фото: соцсети
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Вашингтон оказывает давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны. Об этом написала 7 января газета La Repubblica со ссылкой на американские дипломатические источники.

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В частности, речь идет о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) SAMP-T.

Издание напоминает, что если Германия, США и Франция уже объявили об отправке бронетехники, то Италия еще не приняла новый, уже шестой по счету, декрет об очередных поставках вооружений Киеву. Документ нуждается в дальнейшей проработке, однако Вашингтон настаивает на ее скорейшем завершении, отметили в газете.

По данным СМИ, Рим имеет пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одну учебную, на которой отсутствует машина с пусковыми установками. Именно ее правительство Италии еще под руководством Марио Драги и хотело передать Украине, пытаясь уже несколько месяцев модернизировать ЗРК, чтобы комплекс стал пригодным для использования.

В связи с задержками поставок оружия Киеву помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже обсудил эту ситуацию по телефону с дипломатическим советником нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони Франческо Тало.

28 декабря министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки оружия на Украину должны быть совместимы с наличием в самой Италии этого оружия и возможностью передать его Киеву в исправном состоянии. Министр отметил, что ракеты не продаются в супермаркете, как банки Nutella, это сложные системы, требующие длительного времени производства.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил об обсуждении с ней вопроса о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 7 декабря, Крозетто заявлял, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что Рим продолжит оказывать помощь Киеву в рамках решений НАТО, а темпы и характер помощи будут определены позже.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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