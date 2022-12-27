Зеленский заявил об обсуждении с премьером Италии поставок систем ПВО

Италия рассматривает вопрос о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом 27 декабря сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Выразил благодарность за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных €10 млн помощи. Госпожа Мелони сообщила, что рассматривается вопрос предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира», — написал Зеленский в Twitter.

До этого, 13 декабря, глава итальянского минобороны Гуидо Крозетто заявил, что военная помощь Украине прекратится, когда начнутся мирные переговоры.

Однако, по его словам, ни Москва, ни Киев якобы не хотят вести переговоры, поэтому требуется посредник для их начала. По мнению Крозетто, таким посредником может стать Евросоюз.

Ранее, 7 декабря, Крозетто утверждал, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Он отметил, что Рим продолжит оказывать помощь Киеву в рамках решений НАТО, а темпы и характер помощи «будут определены» позже.

5 декабря стало известно, что Италия направила на Украину не только оружие, но и более 50 т различного электрооборудования, включая трансформаторы и преобразователи. Также Рим передал Киеву технические инструменты и военные средства.

В тот же день в центре Милана прошел митинг против поставок оружия на Украину Италией и против антироссийских санкций. Митингующие растянули многометровый баннер с подписью «Хватит оружия Киеву и антироссийских санкций» и прошли по улицам города с итальянскими и российскими флагами.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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