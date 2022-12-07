Италия приостановит поставки вооружения на Украину до конца года
Власти Италии не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом 6 декабря заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает агентство ANSA.
«Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета [о военных поставках Киеву]. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться. Главные просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, просят генераторы», ― пояснил чиновник.
По словам Крозетто, Рим продолжит оказывать помощь Киеву в рамках решений НАТО, а темпы и характер помощи «будут определены» позже.
Накануне, 5 декабря, стало известно, что Италия направила на Украину не только оружие, но и более 50 т различного электрооборудования, включая трансформаторы и преобразователи. Также Рим передал Киеву технические инструменты и военные средства.
В тот же день в центре Милана прошел митинг против поставок оружия на Украину Италией и против антироссийских санкций. 3 декабря около 10 тыс. человек приняли участие в аналогичной акции в итальянской столице Риме.
До этого, 2 декабря, совет министров Италии одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Киеву. По данным газеты СМИ, решение вызвано опасениями Киева, связанными с наступлением зимы, а также с возможным усилением ударов со стороны российских военных.
Страны Запада начали активно поддерживать Украину, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.
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