Реклама
Прямой эфир
Мир
Италия приостановит поставки вооружения на Украину до конца года
Мир
Вице-президента Аргентины Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы
Мир
США и Австралия договорились о расширении военного сотрудничества
Мир
Две фирмы Трампа признали виновными по делу о налоговом мошенничестве
Общество
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ресторане Zuma
Мир
В ФРГ призвали ответить на закон США об инфляции
Мир
Суд назначил штраф британским экоактивистам за порчу картины
Спорт
Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб «Аль-Наср»
Наука
В Центре Гамалеи создали вакцину от гриппа в виде спрея
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Пентагон решил не мешать Украине разрабатывать дальнобойное оружие
Общество
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ресторане Zuma
Сюжет:

Италия приостановит поставки вооружения на Украину до конца года

Глава Минобороны Италии пообещал, что Рим пока не будет поставлять оружие Украине
0
Фото: Global Look Press/Mauro Scrobogna
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Италии не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом 6 декабря заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает агентство ANSA.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

«Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета [о военных поставках Киеву]. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться. Главные просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, просят генераторы», ― пояснил чиновник.

По словам Крозетто, Рим продолжит оказывать помощь Киеву в рамках решений НАТО, а темпы и характер помощи «будут определены» позже.

Накануне, 5 декабря, стало известно, что Италия направила на Украину не только оружие, но и более 50 т различного электрооборудования, включая трансформаторы и преобразователи. Также Рим передал Киеву технические инструменты и военные средства.

В тот же день в центре Милана прошел митинг против поставок оружия на Украину Италией и против антироссийских санкций. 3 декабря около 10 тыс. человек приняли участие в аналогичной акции в итальянской столице Риме.

До этого, 2 декабря, совет министров Италии одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Киеву. По данным газеты СМИ, решение вызвано опасениями Киева, связанными с наступлением зимы, а также с возможным усилением ударов со стороны российских военных.

Страны Запада начали активно поддерживать Украину, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022