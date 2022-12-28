В Италии указали на недопустимость истощения запасов оружия из-за поставок Киеву

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки оружия на Украину должны осуществляться без истощения собственных запасов. Об этом он заявил в беседе с газетой Il Messaggero в среду, 28 декабря.

«Поставки оружия на Украину должны быть совместимы с наличием в самой Италии этого оружия и возможностью передать его Киеву в исправном состоянии. Вы не найдете ракеты в супермаркете, как банку Nutella, это сложные системы, требующие длительного времени производства», — отметил министр.

Он также выразил надежду на скорейшее завершение украинского конфликта, передает «Газета.Ru».

«Я надеюсь, что это закончится как можно скорее. Во имя мира мы должны строить диалог со всеми сторонами этого конфликта», — добавил Крозетто.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил об обсуждении с ней вопроса о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 7 декабря, Крозетто заявлял, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что Рим продолжит оказывать помощь Киеву в рамках решений НАТО, а темпы и характер помощи «будут определены» позже.

Двумя днями ранее стало известно, что Италия в рамках оказания военной помощи направила на Украину не только оружие, но и более 50 т различного электрооборудования, включая трансформаторы и преобразователи. Также Рим передал Киеву технические инструменты и военные средства.

2 декабря итальянский совет министров одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Киеву.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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