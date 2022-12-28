Реклама
Прямой эфир
Экономика
На рынке отсутствует около 15-20% деталей для ремонта авто
Мир
Парламент Казахстана рассмотрит вопрос отмены закона о первом президенте страны
Мир
13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом
Культура
В Музее Московского Кремля показали «лампочку Ильича»
Мир
Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить РФ из Совбеза ООН
Общество
Суд вынес обвинительный приговор стрелявшему в вузе в Перми
Мир
Французский депутат пожаловался на нечестный энергетический договор с Германией
Общество
Попова заявила об отсутствии необходимости введения ограничений в РФ из-за гриппа
Интернет
RaHDit опубликовала данные более 70 солдат ВСУ и офицеров «кибервойск»
Спорт
«Вашингтон» одержал 10 побед в последних 11 матчах НХЛ
Происшествия
В результате ДТП с участием грузовика в Омской области погибла женщина
Интернет
В МИДе заявили об увеличении кибератак на РФ на 80% в 2022 году

В Италии указали на недопустимость истощения запасов оружия из-за поставок Киеву

Министр обороны Крозетто: поставки оружия Киеву не должны вестись в ущерб запасам самой Италии
0
Фото: commons.wikimedia.org/7th Army Joint Multinational Training Command
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки оружия на Украину должны осуществляться без истощения собственных запасов. Об этом он заявил в беседе с газетой Il Messaggero в среду, 28 декабря.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

«Поставки оружия на Украину должны быть совместимы с наличием в самой Италии этого оружия и возможностью передать его Киеву в исправном состоянии. Вы не найдете ракеты в супермаркете, как банку Nutella, это сложные системы, требующие длительного времени производства», — отметил министр.

Он также выразил надежду на скорейшее завершение украинского конфликта, передает «Газета.Ru».

«Я надеюсь, что это закончится как можно скорее. Во имя мира мы должны строить диалог со всеми сторонами этого конфликта», — добавил Крозетто.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил об обсуждении с ней вопроса о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 7 декабря, Крозетто заявлял, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что Рим продолжит оказывать помощь Киеву в рамках решений НАТО, а темпы и характер помощи «будут определены» позже.

Двумя днями ранее стало известно, что Италия в рамках оказания военной помощи направила на Украину не только оружие, но и более 50 т различного электрооборудования, включая трансформаторы и преобразователи. Также Рим передал Киеву технические инструменты и военные средства.

2 декабря итальянский совет министров одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Киеву.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022