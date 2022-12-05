Италия передала Украине более 50 т электрооборудования

Италия направила на Украину более 50 т электрооборудования в рамках оказания военной помощи. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Мы передали Украине не только оружие, но и 51 тонну электрооборудования, трансформаторы, преобразователи. Мы предоставили множество технологических инструментов, а также военных средств», — сказал он.

Таяни подчеркнул, что Рим оказывает всестороннюю поддержку Киеву без каких-либо нареканий со стороны украинских властей.

Ранее, 3 декабря, служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на то, что Италия передала 120-миллиметровые минометы Mod63 без соответствующих боеприпасов. В результате пришлось использовать к минометам гранаты из США и Польши, которые снижают как точность, так и дальность выстрела.

В этот же день в Риме прошли массовые протесты против экономической политики Италии и продолжения поставок оружия Украине. Акция собрала до 10 тыс. участников.

Ранее, 2 декабря, итальянский совет министров одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Киеву.

При этом газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве Италии 1 ноября сообщила о заморозке отправки очередного, шестого, пакета военной помощи Киеву. Отмечалось, что решение было принято из-за необходимости сперва согласовать поставки с НАТО и внимательно рассмотреть военные запросы Киева.

Коллективный Запад оказывает поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

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