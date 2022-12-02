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Правительство Италии приняло декрет о продлении поставок оружия Украине

СМИ: совет министров Италии принял декрет о продлении поставок оружия Украине до конца 2023 года
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Фото: TASS/Zuma/Mauricio Campino
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Совет министров Италии одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Украине до 31 декабря 2023 года. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила газета Corriere della Sera.

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Уточняется, что в ближайшее время в итальянском парламенте пройдет голосование. Так, новое правительство во главе с Джорджей Мелони продолжает линию предыдущего правительства в вопросе помощи киевскому режиму.

По данным газеты, решение продлить поставки оружия вызвано опасениями Киева, связанными с наступлением зимы, а также с возможным усилением ударов со стороны российских военных. Украина заявила о необходимости получить зенитно-ракетные комплексы «для защиты инфраструктуры страны от атак с воздуха».

Межведомственный пакет с перечнем оружия для Украины станет шестым по счету из выпущенных итальянским правительством.

При этом газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве Италии 1 ноября сообщила о заморозке отправки очередного, шестого, пакета военной помощи Киеву. Отмечалось, что решение было принято из-за необходимости сперва согласовать поставки с НАТО и внимательно рассмотреть военные запросы Киева.

30 октября Италия передала Украине от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L. Последний декрет, принятый правительством Марио Драги, предоставил тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами, в том числе самоходные гаубицы M109L. В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 октября выразил надежду на поставки систем противовоздушной обороны из Италии и других стран. По его словам, в первом разговоре с Джорджей Мелони он получил заверения в полной поддержке Украины.

Страны Запада увеличили поставки вооружения Украине на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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