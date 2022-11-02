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СМИ узнали о заморозке Италией отправки нового пакета военной помощи Украине

Il Messaggero: Италия приостановила отправку шестого пакета военной помощи Украине
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Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv
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Италия заморозила отправку очередного, шестого пакета военной помощи Киеву. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве страны.

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По данным издания, операция по военной помощи Украине приостановлена из-за необходимости сперва согласовать поставки с НАТО и внимательно рассмотреть военные запросы Киева.

«Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить», — сообщили источники в итальянском правительстве.

Как пишет газета, в связи с этим в Италии ожидают переговоров генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой минобороны Гуидо Крозетто. Визит Столтенберга ожидается в ближайшие дни.

Газета напомнила, что на прошлой неделе Украина запросила у главы МИД Италии Антонио Таяни системы ПВО SAMP-T. В итальянском военном ведомстве в связи с этим дали понять, что у Италии и так крайне мало подобных ЗРК. Как предполагает издание, этот фактор может привести к выбору других систем для поставок.

30 октября Италия передала Украине от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L. Последний декрет, принятый правительством Марио Драги, предоставил тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами, в том числе самоходные гаубицы M109L. В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей.

В пакет военной помощи вошли также бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, две реактивные системы залпового огня MLRS. Конкретное содержание пакетов остается засекреченным.

29 октября в Палермо, Пезаро, Риме, Генуе и Вероне прошли акции против передачи вооружений Украине. Участники протестовали также против антироссийских санкций и членства страны в НАТО. Демонстрация с требованием прекратить поставки оружия прошла 28 октября в Неаполе.

25 октября Столтенберг призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине, так как Киев нуждается в увеличении поставок.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) из Италии и других стран. По его словам, в первом разговоре с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони он получил заверения в полной поддержке Киева.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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