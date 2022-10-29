В Италии прошли митинги против антироссийских санкций

В нескольких городах Италии 29 октября прошли акции против антироссийских санкций, поставок вооружений Украине и членства в НАТО.

В Вероне митинг состоялся возле почетного консульства РФ. Глава ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли заявил, что добивается решение конфликта на Украине дипломатическим путем, передает ТАСС.

«Инициатива была направлена на то, чтобы подчеркнуть, что единственный путь к миру на Украине — дипломатический, а не через отправку оружия, как это делают США, НАТО и ЕС», — сказал он.

Еще одна акция прошла в Генуе у офиса энергетической компании Eni. Ее организаторы сообщили, что выступают против спекуляций на энергетическом рынке, в которых участвуют гиганты сектора, и против санкций, являющихся основной причиной роста расходов.

Отдельные манифестации также прошли возле дипломатических представительств России в Палермо, в Пезаро и в Риме.

25 октября тысячи жителей Германии вышли на митинги. Они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители, и политики федерального правительства. По предварительным данным, на акции протеста вышло более 7 тыс. человек.

Ранее, 22 октября, в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. Митинги с общим количеством участников 20 тыс. были зарегистрированы по всей стране.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».