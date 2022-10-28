В Неаполе жители вышли на демонстрацию за прекращение поставок оружия Украине

В Неаполе 28 октября тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры. Об этом сообщает агентство АНСА.

По данным издания, организаторами мероприятия стали власти региона Кампания, расположенного на юге Италии. В нем участвуют профсоюзы, культурные организации и студенты.

Как заявил во время демонстрации губернатор региона Винченцо Де Лука, поставки оружия Украине необходимо прекратить, так как это только содействует продолжению боевых действий.

«Украине помогали оружием и деньгами, но сейчас мы должны остановить поставки оружия, чтобы встать на путь мира», — отметил он.

Это не первая подобная акция в Италии. Недавно, 21 октября, в городе Генуя на центральной площади Де Феррари около 200 человек вышли на акцию протеста против отправки оружия на Украину.

Между тем 28 сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Как указывали в Москве, вовлеченность Запада в конфликт уже достигла уровня, когда можно говорить о том, что страны НАТО де-факто являются участниками конфликта.

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