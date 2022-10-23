В Италии прошла акция протеста из-за политики властей по Украине

В итальянском городе Генуя на центральной площади Де Феррари около 200 человек приняли участие в акции протеста против отправки оружия на Украину. Об этом сообщило издание Genova24 21 октября.

«Акция проводится в поддержку выхода Италии из НАТО, против санкционного режима и всех экономических и военных бесчинств, которым мы вынуждены подчиняться; она была организована с целью обличить итальянскую внешнюю политику, которую мы считаем абсолютно пагубной для нас», — рассказал представитель ассоциации «Свободная площадь Генуя», организовавшей манифестацию, в беседе с ТАСС.

Он добавил, что инициатива направлена «против любой поддержки — политической, военной, экономической — киевского режима, а также против того, чтобы итальянская внешняя политика определялась в Вашингтоне и Брюсселе, а не в Риме».

Общественная ассоциация «Свободная площадь Генуя» в своем Telegram-канале опубликовала кадры, на которых виден флаг России. А также участники акции исполнили песню «Катюша».

Комментируя «Известиям» итоги выборов в стране, один из депутатов правоцентристской коалиции заявил, что ожидать серьезного пересмотра санкционной политики Рима в отношении Москвы при новых властях не стоит. При этом во главе с Джорджей Мелони Италия точно не будет самым оголтелым критиком России, добавил он.

В свою очередь, в Кремле 26 сентября заявили, что Россия готова приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки «устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране», и проявить больший конструктивизм и объективизм в отношениях.