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В США пообещали побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву

Глава Пентагона Остин пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву
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Фото: Global Look Press/Roland Balik
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Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений. Об этом 6 января заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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«Министр (обороны. — Ред.) Остин подчеркнул приверженность тому, чтобы поощрять союзников и партнеров далее предоставлять системы противовоздушной обороны, боевые машины и другие важнейшие средства для поддержки обороны Украины, ее суверенитета и территориальной целостности столько, сколько потребуется», — говорится в документе.

Согласно заявлению Райдера, Остин и Резников обсудили выделение Соединенными Штатами Америки Украине очередного пакета военной помощи более чем на $3 млрд. Отмечается, что в него войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley, дополнительные бронемашины, артиллерийские системы и боеприпасы, а также «иные важнейшие средства».

Также Остин и Резников обещали поддерживать тесный контакт.

Ранее в этот день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будут потрачены на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Пентагоне рассказали, что в поставки Украине впервые войдут зенитные ракеты класса «поверхность–воздух» с радиолокационным наведением RIM-7 Sea Sparrow, а также 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ). Помимо этого, США еще направят Киеву 50 БМП Bradley,

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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