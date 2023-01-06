Антонов заявил о подстрекательстве США Украины поставками оружия

Поставками оружия Вашингтон подстрекает Киев «к новым ужасным деяниям». Об этом 6 января заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — говорится в распространенном комментарии Антонова.

По его словам, США своими действиями демонстрируют, что не хотят политического урегулирования конфликта вокруг Украины.

Решение о передаче Киеву БМП Bradley подтверждает, что США и не собирались прислушиваться к призывам РФ учесть опасные последствия, добавил посол.

Антонов считает, что ни о каком «оборонительном характере» передаваемых Украине вооружений уже давно нет и речи.

Накануне пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что 6 января США анонсируют новый план военной помощи Украине.

Отмечается, что в поставки войдет около 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Вашингтон намерен обучить украинских военнослужащих работе с данной техникой и дать им рекомендации по техобслуживанию.

Также сообщалось, что очередная поставка обойдется Вашингтону практически в $3 млрд. Это будет самым большим пакетом помощи для Киева.

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