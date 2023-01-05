Пентагон подтвердил информацию о новом пакете помощи Киеву

Официальная информация о предстоящих поставках США для Украины будет опубликована в пятницу, 6 января. Об этом накануне заявил генерал Патрик Райдер во время брифинга в Пентагоне.

«Могу подтвердить, что новый план помощи в сфере безопасности представят завтра, и, как указал Белый дом, он будет включать боевые машины пехоты (БМП) Bradley», — сказал он.

Отмечается, что Штаты намерены обучить украинских военных работе с новыми образцами вооружений, а также поделиться рекомендациями по техобслуживанию.

Ранее в этот день сообщалось, что очередная поставка обойдется Вашингтону практически в $3 млрд. Это будет самым большим пакетом помощи для Киева.

21 декабря конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

18 декабря корреспондент американской газеты Politico Джонатан Лемир заявил, что в Белом доме опасаются сокращения финансового потока помощи Украине из-за позиции республиканцев в конгрессе США. По его мнению, наибольшую опасность в этом вопросе представляет ультраправое крыло республиканцев, которое давно продвигает эту идею.

США и союзники нарастили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президентом России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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