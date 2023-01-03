Площадь разногласия: изменится ли политика США при новом конгрессе

Деятельность нового созыва конгресса США, который приступит к работе 3 января, может серьезно осложниться из-за раскола парламента : большинство в палате представителей отойдет республиканцам в то время, как контроль за сенатом останется за демократами. При этом «красные» в качестве первых шагов могут создать комиссии для расследования деятельности сына президента Джо Байдена — Хантера, а также самого главы государства. Впрочем, внешняя политика Соединенных Штатов вряд ли изменится, особенно в отношении РФ и Украины , так как в этом вопросе между партиями существует консолидация, рассказали опрошенные «Известиями» российские и американские эксперты.

Возвращение «красных»

Промежуточные выборы, которые состоялись в начале ноября 2022 года, открыли республиканцам двери в палату представителей : по итогам голосования из 435 мест 222 достались консерваторам, а оставшиеся 213 отошли либералам. Таким образом, уже 3 января «красный» блок официально получает контроль над этой частью конгресса.

При этом ситуацию в сенате выборы не особо изменили — демократы сохранили за собой большинство в верхней плате парламента . Но если в 117-м созыве преимущество Демпартии обеспечивала вице-президент Камала Харрис, которая имела право голосовать, если сенат делился поровну, то теперь у «синих» 51 кресло. Итоги оказались весьма неожиданными, так как опросы и эксперты предсказывали «красную волну», которая должна была накрыть Штаты.

Результаты, однако, нельзя назвать однозначной победой той или иной политической силы . Как подчеркнули в CNN, такой расклад в США наблюдается впервые с 1914 года. В издании объяснили нынешнюю ситуацию сильной поляризацией американского общества.

— Незначительное большинство, которое каждая политическая партия получила в 118-м конгрессе, создает пессимистический сценарий, в котором работа парламента может сильно затормозиться или даже зайти в тупик . К тому же на законодателей будет оказываться давление со стороны избирателей, чтобы политики продвигали их интересы и следовали их ожиданиям. Если это будет означать блокирование результатов работы другой политсилы, то законодатели попытаются сделать это, — отметил в беседе с «Известиями» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

По его мнению, наибольшие разногласия будут возникать по вопросам миграции, бюджетов и финансирования различных программ, а также по социальным аспектам, в частности по абортам.

Как добавил программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов, либералы в сенате будут стараться не пропускать инициативы, одобренные палатой представителей за счет большинства консерваторов.

— Американская система не впервые с таким сталкивается, так что партии будут искать компромиссы или же доставать друг друга до тех пор, пока не получится продавить свою точку зрения . Но это будет достаточно тяжело, особенно с учетом нынешнего уровня политической поляризации США, — напомнил он «Известиям».

Раскол наблюдается и среди самих «красных», указал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Площадь разногласия 1 Фото: TASS/EPA/POOL/Graeme Jennings

— Республиканцы разделены. Многие считают себя частью истеблишмента и выступают против экс-президента Дональда Трампа. К тому же у республиканцев нет объединяющей идеологии, как у демократов . Консерваторы могут препятствовать инициативам либералов, но им всё же будет трудно перехватить инициативу, — допустил эксперт в разговоре с «Известиями».

Впрочем, работу предыдущего конгресса также нельзя назвать удачной. Согласно исследованию The Economist/YouGov, только 24% американцев одобряют действия нынешнего созыва, при этом 48% респондентов раскритиковали работу 117-го парламента.

Старо-новый курс

Несмотря на то что к продуктивности конгресса в целом могут возникнуть вопросы, не исключено, что в палате представителей работа начнет кипеть практически сразу . После того как республиканцы получат большинство мест в этой части парламента, они вправе создать комиссию или комитет по расследованию деятельности сына действующего главы государства Хантера и самого президента Байдена, считает Константин Суховерхов.

— Возможно, все это ни к чему не приведет, но сам факт наличия таких комиссий и того, что они будут работать и генерировать инфоповоды, повлечет зачастую неприятные последствия как для администрации президента, так и в целом для демократов, — считает он.

Площадь разногласия 2 Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis

По словам американского профессора Саида Хана, такой шаг станет ответом на деятельность «комитета 6 января», расследовавшего штурм Капитолия в 2021 году и роль Дональда Трампа в тех событиях, а также на дело о секретных документах, которые ФБР конфисковало у экс-президента при обыске его резиденции во Флориде в августе 2022-го.

Помимо этого, консерваторы в палате представителей могут создать комиссию, которая, к примеру, будет проверять расходы администрации президента и Пентагона , а также следить, куда и на что идут налоги граждан, допустил программный координатор РСМД. При этом во внешнеполитических вопросах позиции партий по большому счету совпадают, особенно касательно России и дальнейшей поддержки Украины, отметил он.

— Здесь будет однозначная консолидация вокруг того, что Россия — это зло , а также того, что Москва должна завершить всё, что она делает на Украине. Единственное, может быть снижен градус оголтелости в этом вопросе . Но это маловероятно, поскольку критика России никуда не денется, как и рассматривание нашей страны как потенциальной угрозы на международной арене и в военно-политическом смысле. Всё это будет существовать и дальше, — подчеркнул эксперт.

Такой же прогноз дал и экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, указав, что главной целью во внешней политике Вашингтона, согласно доктрине Вулфовица (по ней США после окончания холодной войны должны сохранить за собой статус единственной сверхдержавы), остается гегемония Соединенных Штатов . А поскольку сейчас Москва и Пекин воспринимаются как угроза этому плану, американские политики будут поддерживать всё, что создает трудности для России и Китая, уверен собеседник «Известий».

Площадь разногласия 3 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow

Впрочем, отношение некоторых республиканцев к финансовой помощи Киеву всё же может осложнить дальнейшее выделение средств . Кевин Маккарти, который метит на должность спикера палаты представителей, раскритиковал чрезмерные расходы на Украину. Он предупредил, что «красные» не намерены выписывать восточноевропейской стране «незаполненный чек» (blank cheque — чек, куда можно вписать любую сумму). Также проводимую властями политику осудила конгрессвумен из Джорджии Марджори Тейлор Грин, которая сравнила Украину с 51-м штатом США.

В связи с этим дальнейшее финансирование Украины может стать одним из главных камней преткновения во внешнеполитическом курсе США, несмотря на консолидацию республиканцев и демократов в необходимости оказания помощи, резюмировал профессор Саид Хан.