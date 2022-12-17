Кошмар на Рождество: в США отсрочили на неделю шатдаун правительства

Палата представителей и сенат США должны до 23 декабря успеть согласовать годовой бюджет . Как объяснили опрошенные «Известиями» эксперты, в противном случае федеральные министерства и агентства прекратят выполнять непервоочередные функции , а тысячи госслужащих отправят в неоплачиваемый отпуск. Тем не менее даже если это произойдет, так называемый шатдаун продлится не более двух-трех недель , после чего стороны придут к компромиссу. Изначально правительство должно было «закрыться» в ночь на 16 декабря, однако американский парламент принял законопроект о краткосрочном финансировании, тем самым отсрочив остановку работы госорганов.

Недельная передышка

Правительство США сумело избежать прекращения работы буквально в последний момент — вечером 15 декабря 71 голосом «за» и 19 «против» сенат одобрил законопроект по финансированию госорганов на нынешнем уровне до 23 декабря. Накануне эту меру поддержали и в палате представителей. Если бы конгресс не кинул этот «спасательный круг», федеральные министерства и агентства «закрылись» бы уже после полуночи в пятницу .

« Никакой драмы, никакого тупика, никакого шатдауна правительства на этой неделе », — заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер в зале заседаний, когда началось голосование по проекту.

Кошмар на рождество Фото: Getty Images/Bloomberg Creative

Впрочем, согласование даже недельной отсрочки сенаторам далось нелегко , одобрению предшествовали многочасовые жаркие дискуссии из-за поправок, на которых настаивали консерваторы. Так, в конечном счете в ходе голосования провалились два предложения Республиканской партии — «красные» настаивали на продлении финансирования правительства до начала марта 2023 года, а также выступали против найма дополнительных сотрудников в налоговое управление США.

Однако передышка не позволит расслабиться и парламентариям — за оставшиеся семь дней американскому конгрессу предстоит согласовать годовое финансирование правительства («омнибус»), которое может составить около $1,65 трлн. Как отметили в Politico, общие уровни расходов и другие детали объемного проекта держатся в секрете, чтобы «не ставить под удар поддержку документа, учитывая сжатые сроки».

— Америка расколота, расколот конгресс, так что им довольно трудно согласовать бюджет . В США всего две партии: либо у одной из них должно быть подавляющее преимущество, чтобы принимать документы и законы, невзирая на позицию другой партии, либо получается то, что мы сейчас наблюдаем, — отметил в беседе с «Известиями» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. — Это не первый случай, когда возможен шатдаун. Уже говорят о дисфункции американской политической системы, так как на фоне раскола власти не могут принимать серьезные решения .

Кошмар на рождество Фото: Getty Images/John Elk

Понагнетать обстановку решил и лидер меньшинства в сенате Митч МакКонелл, назвав 22 декабря крайним сроком, когда обширный бюджетный законопроект должны вынести на голосование в верхней палате конгресса. В противном случае принятие «омнибуса» придется отложить на следующий год, так как сенаторы-республиканцы покинут Вашингтон на период между Рождеством и Новым годом .

Как отметили в Fox News, такой расклад весьма выгоден консерваторам, поскольку «красные» 3 января 2023 года получат большинство в палате представителей по итогам промежуточных выборов. В таком случае у республиканцев появится больше рычагов давления и влияния в рамках обсуждения бюджета.

Шатдаун и его последствия

Временная остановка работы правительства не редкость в США. Шатдаун наступает, когда конгресс не может достичь компромисса по параметрам годового федерального бюджета или же когда разногласия по этому вопросу возникают между парламентом и президентом. В таком случае частично или полностью останавливается работа некритичных министерств и агентств. Однако в подобных ситуациях не затрагивается деятельность «жизненно важных» ведомств и тех, которые отвечают за обеспечение безопасности страны.

Кошмар на рождество Фото: REUTERS

В США было 20 случаев «закрытия» правительства . Самыми долгими стали шатдауны в 1995–1996 годах (работа останавливалась дважды, в общей сложности на 26 дней), 2013-м (на 16 дней), а последний и самый продолжительный зафиксирован в декабре 2018-го — январе 2019-го (тогда приостановка продолжалась 35 дней).

Как объяснил Юрий Рогулев, на американской экономике шатдаун не отразится, поскольку в США она функционирует обособленно от госстуктур — в ней нет государственного сектора, который бы зависел от федерального финансирования.

— Что касается каких-то чрезвычайных программ — военных и прочих, — они финансируются отдельной строкой . Иными словами, спецслужбы или экстренные службы всё равно продолжат получать финансирование, — сказал он.

При этом обычные граждане могут, к примеру, столкнуться с задержками выплат, а некоторых госслужащих в случае приостановки работы правительства могут отправить в неоплачиваемый отпуск .

По словам президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, когда в стране начинается шатдаун, простые избиратели это чувствуют.

Кошмар на рождество Фото: Getty Images/Hill Street Studios

— По закону есть ведомства, работа которых жизненно необходима, так что их функционирование не приостанавливается, но есть и огромное количество других служб, куда люди обращаются за помощью, а они не работают, — указал он. — Я помню, в Вашингтоне мы однажды ремонтировали дом, и для этого надо было получить определенные разрешения, а никого нет, всё останавливается . А без этого разрешения ничего нельзя делать.

К примеру, последний шатдаун отразился на работе NASA . В 2019 году 181 сотрудник из пяти исследовательских центров был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск. При этом ученые, которые работали на особо важных проектах, таких как подготовка запуска корабля Dragon компании SpaceX и обслуживание МКС и телескопа Hubble, трудились бесплатно.

Шанс на рождественское чудо

Камнем преткновения, мешающим республиканцам и демократам согласовать годовой бюджет, по данным СМИ, остаются $26 млрд : в то время как либералы требуют $813 млрд на расходы, не связанные с обороной, консерваторы настаивают на $787 млрд и отказываются превышать верхнюю планку в $1,65 трлн бюджетных средств.

Кошмар на рождество Фото: Getty Images/Juanmonino

По мнению Юрия Рогулева, у «красного» блока может быть скрытое намерение затянуть переговоры по финансированию госорганов до того момента, пока партия не заполучит нижнюю палату конгресса .

— В палате представителей у них будет большинство, а именно с нее начинается обсуждение финансовых вопросов. Так что это может быть скрытой стратегией — потянуть время до того момента, когда они могут вообще забраковать этот бюджет. Но им это нужно, в первую очередь, чтобы навредить Байдену, — предположил американист.

Вместе с тем Эдуард Лозанский усомнился в том, что переход этой части конгресса сильно повлияет на обсуждение годового бюджета.

Кошмар на рождество Фото: Getty Images/Kevin Dietsch

— Идет политическая борьба. В таких случаях, как сейчас с годовым бюджетом, начинается просто торговля : каждый конгрессмен, каждый сенатор старается впихнуть туда интересы своего штата. По внутренним проблемам всегда раскол примерно 50 на 50, а тут еще добавляются личные интересы конгрессменов и сенаторов своего штата. Каждый конгресс напичкан лоббистами, вот и идет война этих лоббистов, — объяснил Эдуард Лозанский.

Однако лучом надежды, что демократы и республиканцы всё же скоро придут к консенсусу по финансированию госорганов, можно считать одобрение оборонного бюджета на $858 млрд. Законопроект, который поддержали 83 сенатора, устанавливает объем выделяемых федеральных средств Пентагону, армии США, а также военные программы.

Принятый обеими палатами конгресса бюджет на подобные расходы оказался на $45 млрд больше по сравнению с тем, что изначально запрашивал Джо Байден. Он, в частности, предусматривает выделение свыше $6 млрд (на $2 млрд больше, чем в прошлом году) на Инициативу по обеспечению европейской безопасности (программа по усилению военного присутствия США в Европе), а также $800 млн на поддержку Украине. Помимо этого, согласно документу, Вашингтон потратит свыше $11 млрд на Тихоокеанскую инициативу, направленную на сдерживание Китая и помощь Тайваню.

Кошмар на рождество Фото: Getty Images/guvendemir

К тому же трое из четырех законодателей, участвующих в межпартийных переговорах, заявили о прогрессе в достижении двумя полтисилами консенсуса по годовому бюджету.

« У нас есть структура, которая позволяет двигаться вперед к принятию общего законопроекта на следующей неделе. Теперь комитеты по ассигнованиям обеих палат будут работать день и ночь , чтобы согласовать окончательные детали законопроекта, которые могут быть поддержаны и палатой представителей, и сенатом, и получить подпись президента США», — рассказала глава этого комитета нижней палаты Роза Делауро. Сенаторы-переговорщики от республиканцев и демократов Ричард Шелби и Патрик Лихи также подтвердили слова своей коллеги.