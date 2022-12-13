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Стадия отрицания: почему Белый дом отвергает возможность рецессии

По мнению ведущих инвесторов, этот процесс неизбежен в ближайшее время
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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В начале недели сразу двое авторитетных специалистов из мира Уолл-стрит заявили о высоком риске рецессии американской экономики. Вслед за главой минфина Джанет Йеллен спад допустил один из самых влиятельных глобальных инвесторов Джим Роджерс. Впрочем, президент США Джо Байден придерживается другой точки зрения: он утверждает, что страна избежит рецессии. Кто прав и так ли это важно — разбирались «Известия».

Мрачные пророчества

Роджерс — один из самых авторитетных глобальных инвесторов и сооснователь созданного вместе с миллиардером Джорджем Соросом инвестфонда Quantum. Его имя носит Международный сырьевой индекс RICI. «У нас снова будет рецессия в ближайшие год или два, и она будет очень, очень плохой», — заявил он.

Роджерс объяснил свой прогноз, сделав акцент на огромном объеме глобального долга. Этот симптом традиционно предвосхищает кризис. Те же аргументы ранее привел экономист Нуриэль Рубини, он же Doctor Doom, предсказавший крах ипотечного пузыря 2008 года. По его мнению, по мере того, как ФРС и далее будет повышать ставку, «многие институты-зомби, домохозяйства-зомби, корпорации, банки, теневые банки и страны-зомби умрут».

Стадия отрицания
Илон Маск

Предприниматель Илон Маск

Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer

Так же, как Роджерс, Рубини указал на рекордные объемы долговой нагрузки правительств и корпораций по всему миру. Итогом этого процесса он видит долговой кризис, подобный тому, что разразился в 2008-м, но с той разницей, что теперь, кроме домохозяйств, его оплатят хэдж-фонды и фонды прямых инвестиций. В начале июня о рецессии заговорил богатейший человек планеты Илон Маск. По его расчетам, спад экономики США, «скорее всего, произойдет в ближайшее время».

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Совсем недавно схожий прогноз дал Джейми Даймон, глава одного из крупнейших банковских конгломератов JPMorgan&Co. «К середине следующего года инфляция обесценит $1,5 трлн накоплений американцев. Это вполне может пустить экономику под откос и вызвать рецессию — как в мягком, так и в жестком варианте», — сказал он в интервью CNBC.

Между Сциллой и Харибдой

Суть проблемы заключается в том, что Федеральная резервная система США находится в очень непростом положении. Американский центральный банк пытается разрешить классическую задачу: ужесточить кредитно-денежную политику таким образом, чтобы снизить инфляцию и при этом не допустить падения национальной экономики.

На данный момент инфляция в США по-прежнему остается очень высокой, хотя и показывает тенденцию к снижению. По данным министерства труда, с июньского пика в 9,1% она замедлилась до 7,7% в ноябре, однако по-прежнему значительно превышает прогнозные значения ФРС в 2%. Как заявила Джанет Йеллен, она ожидает значительного снижения к концу 2023 года вследствие стабильного рынка труда, если в будущем не произойдет «неожиданный шок».

Стадия отрицания
Америка
Фото: REUTERS/Timothy Aeppel

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что он также видит возможности для дальнейшего повышения ставки — рынок выдержит, считает глава американского ЦБ. Поэтому в ноябре ФРС снова (в четвертый раз подряд) поднял учетную ставку на 75 базисных пунктов до уровня 3,75–4%.

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Таким образом, два важнейших с точки зрения денежно-кредитной политики чиновника декларируют приверженность генеральной линии, объявленной Белым домом в начале года: приоритетность мер по снижению инфляции над риском уронить экономику в рецессию. При этом Йеллен рассчитывает, что производство и рынок справятся с давлением: «Риск рецессии есть всегда. Экономика по-прежнему подвержена потрясениям», — сказала она в интервью CBS.

Между тем, по данным Бюро экономического анализа министерства торговли США, потери реального суммарного состояния американских домохозяйств в 2022 году составили 8,6%, или $13,5 трлн с учетом инфляции — чуть меньше рекорда, установленного в кризисные 2008 и 2009 годы. И это не единственный формальный признак того, что рецессия уже наступила. Например, ВВП США снижался первые два квартала 2022 года, что в общем смысле тоже могло бы говорить в пользу данного утверждения.

Политика важнее экономики

Впрочем, сам факт признания рецессии несет в себе гораздо больше политического значения, чем экономического эффекта. Для администрации Байдена он означал бы провал одного из главных внутриполитических начинаний и дал бы весомый повод для критики. Именно поэтому руководство США до сих пор отвергает не только текущую рецессию, но и возможность ее наступления в будущем.

Стадия отрицания
Байден

Президент США Джо Байден

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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В то же время важно понимать, что сильнейший за последние годы рост цен сам по себе во многом является следствием бюджетной политики Белого дома. Администрация Байдена сначала «залила» рынок дешевыми деньгами, а теперь предпринимает очень рискованные попытки справиться с последствиями. И об этом тоже обязательно вспомнят Трамп и республиканцы, если цифры не вернутся к удовлетворяющим экономистов значениям.

На сегодня существует несколько вариантов развития событий. Еще один крупный инвестор, Марк Мобиус, прогнозирует ставку на уровне 9%, JPMorgan называет ее повышение до 6,5% «сценарием Армагеддона» и пророчит в этом случае панику на фондовом рынке. Bank of America в своем отчете дает не менее 10 лет для «реанимации» экономики после преодоления пятипроцентного рубежа. Так или иначе, ни у кого не вызывает сомнений решимость финансовых властей США двигаться в заданном направлении до тех пор, пока показатели инфляции не вернутся к целевым — в полной уверенности, что организм американской экономики справится со всеми побочными эффектами.

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