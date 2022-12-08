Косяк черных лебедей: сбываются ли «шокирующие прогнозы»

Saxo Bank выпустил свои очередные «шокирующие прогнозы» на следующий год. Сенсационность и неожиданность предсказаний оказалась на обычном для этой кредитной организации уровне. Среди прогнозов — референдум по отмене Брексита, новый «Манхэттенский проект» для энергетики объемом в триллион долларов, введение ценового контроля для борьбы с инфляцией в развитых странах и другое. Многие предположения могут выглядеть абсурдно, но у Saxo Bank есть опыт и вполне точных предсказаний. Подробнее об истории успешных прогнозов банка — в материале «Известий».

Методом перебора

Задача ежегодных предсказаний Saxo Bank — не в том, чтобы точно спрогнозировать наиболее вероятное развитие событий. Как известно, беспроигрышный вариант — допустить, что в следующем году будет то же самое, что и в предыдущем. Однако бывают случаи, когда такая логика не работает. Маловероятные события, которые могут «переворачивать доску» и от которых невероятно трудно каким-то образом защититься, хорошо описал в свое время Насим Талеб в «Черном лебеде». Именно в попытке угадать наступление таких событий и состоит смысл «шокирующих прогнозов» (банк, естественно, выпускает и обычные предсказания поведения финансовых рынков и экономики без сенсаций).

Косяк черных Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo/File Photo/File Photo

Из того, что предложил нашему вниманию Saxo Bank в отношении 2023 года, следует выделить вариант, при котором Китай, Индия и ОПЕК+ выйдут из МВФ, опасаясь тенденции превращения доллара США в оружие. Группа стран, составляющих вместе более трети мирового ВВП, создадут международный клиринговый союз для обеспечения сделок и резервный актив под названием «банкор». Результатом такой политики станет падение доллара на четверть и резкий рост доходности облигаций США с последующим ударом по всей западной финансовой системе.

Не менее любопытно и предположение, по которому ОЭСР («клуб богатых стран») в следующем году полностью запретит крупные налоговые убежища. Это станет катастрофой для частных инвестиционных фирм, большинство которых так или иначе работает через офшоры. Кроме того, Saxo Bank допускает отмену Брексита — из-за финансового коллапса в Великобритании правительство Риши Сунака может провести повторный референдум о возвращении в Евросоюз. Коалиция миллиардеров устроит новый «Манхэттенский проект» для разрешения энергетического кризиса и привлечет финансирование в размере триллиона долларов. Наконец, в отчаянной борьбе с инфляцией даже такие страны, как США и Великобритания, введут контроль над ценами на самые разнообразные продукты, действуя в соответствии с принципами военного времени.

Очевидно невероятное

Всё это сейчас звучит совершенно фантастично, однако события последних нескольких лет заставляют пересмотреть границу между вероятным и невероятным: многое из того, что произошло в 2020–2022 годах, угадать можно было разве что случайно. Saxo Bank, в свою очередь, имеет в своем активе несколько удачных «невероятных» предсказаний, хотя их доля от всех высказанных за многие годы предположений не превышает нескольких процентов.

Так, в конце 2014 года банк спрогнозировал выход Великобритании из ЕС. Правда, согласно предсказанию, произойти это должно было в 2017-м и цепь событий ожидалась другая. Референдум должен был состояться в результате победы на выборах партии UKIP Найджела Фараджа, тогда как в реальности его провели консерваторы, выполняя предвыборное обещание своего лидера Дэвида Кэмерона (который, в свою очередь, был в полной уверенности, что британцы проголосуют против). Несмотря на то что банкиры на год ошиблись со временем голосования, угадать такое маловероятное событие — большое достижение.

Косяк черных Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Cliff

На 2017 год Saxo Bank предсказал взлет биткоина и других криптовалют. После кризиса 2014 года «биток» рос довольно размеренно и казалось, что в лучшем случае это поступательное движение продолжится и дальше. Однако аналитики допустили, что резкий рост расходов администрации США под руководством Дональда Трампа приведет к взлету инфляции и потере веры в доллар, что заставит инвесторов обратиться к альтернативам.

В тот раз Saxo Bank угадал ответ задачи, но не решение. Биткоин действительно взлетел на порядок, приблизившись к феноменальной на тот момент отметке в $20 тыс., но произошло это не из-за кризиса веры в доллар, а просто благодаря общему росту интереса к криптовалютам, вызванному большими объемами свободной ликвидности. На свой локальный пик криптовалюты вышли под самый конец 2017-го, после чего громко рухнули, чтобы через несколько лет вновь побить все рекорды.

На 2022 год Saxo Bank предсказал изменение политики ведущих стран по отношению к ископаемому топливу. Аналитики ожидали, что разнообразные целевые показатели по «нулевому углероду» будут отложены на более далекое будущее на фоне инфляции, роста социального напряжения во многих странах мира. Лидеры признают факт хронического недоинвестирования в разработку углеводородов, что стало причиной энергетического кризиса.

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Здесь Saxo Bank угадал с некоторой натяжкой: официально никаких изменений в планы по декарбонизации никто не вносил, однако фактически Европа в условиях нехватки российского газа начала возвращаться к самым грязным видам топлива, включая даже лигниты. В свою очередь, в США развернулся «инвестиционный активизм наоборот», когда консерваторы, поддерживающие добычу угля, нефти и газа, стремятся наказать долларом компании, уделяющие слишком много внимания ESG-повестке, в первую очередь в отношении проектов борьбы с изменением климата.

Еще одно предсказание Saxo Bank почти сбылось. В конце 2007 года он спрогнозировал скачок цен на нефть в следующем году до $175. На тот момент бочка стоила около $90 и казалось, что это очень близко к пределу. В реальности в августе 2008-го цены подскочили до $148, установив рекорд, который не побит и по сей день (а с учетом инфляции тем более).