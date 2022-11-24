Бурная гавань: долго ли будет падать доллар

Доллар США за считаные дни обрушился почти на 5% к корзине основных мировых валют, опустившись с максимумов за последние 20 лет. Виной тому хорошие новости по инфляции в США, а также снижение беспокойства инвесторов по поводу глобальной рецессии. Что интересно, рубль отреагировал на спад доллара значительно слабее. Впрочем, этот подъем недолларовых активов окажется, скорее всего, недолгим: в мировой экономике по-прежнему полным-полно проблем, а ФРС США пока не собирается останавливаться в увеличении ставки, так как инфляция остается высокой. Подробнее — в материале «Известий».

Факторы колебаний

Традиционно доллар США всегда считался тихой гаванью, куда инвесторы выводили средства в случае потрясений на финансовых рынках. Зачастую выходила довольно парадоксальная картина: макроэкономические данные свидетельствовали об острейших проблемах в американской экономике или финансовом секторе, а доллар на фоне этих новостей укреплялся.

Это почти невозможно представить ни с одной другой валютой, за исключением, быть может, японской иены (но и в этом случае — далеко не всегда). Такой «противоход» объясняется особенной надежностью американских государственных облигаций, куда инвесторы вкладываются, чтобы переждать трудные времена. Она во многом вызвана «чрезмерной привилегией» американского доллара (по выражению 20-го премьер-министра Франции Валери Жискар д'Эстена). Но в текущем году было и еще как минимум два фактора, вмешавшихся в колебания котировок.

Бурная гавань Фото: REUTERS/Issei Kato

Во-первых, США оказались значительно лучше готовы к мировому энергетическому кризису. Десятилетия инвестиций в сектор нефте- и газодобычи из сланцевых месторождений дали свои плоды: цены на основные энергоносители в Америке были в разы ниже, чем в Европе и Азии. Это дало американской экономике в целом и доллару в частности дополнительное конкурентное преимущество в тяжелые времена. Во-вторых, ФРС США раньше начала цикл повышения ставок и «количественного ужесточения», что, соответственно, определило большую доходность американских активов в сравнении со многими другими. По сути, это позволило осуществлять кэрри-трейд, занимая в евро, иенах и фунтах и покупая долларовые инструменты.

Логично, что при такой разнице доллар в течение года взлетел до небывалых высот, впервые с 2004 года добившись паритета с евро (в какой-то момент евро стоил дешевле 96 американских центов), без малого паритета с фунтом, а также курса 150 иен.

Бурная гавань Здание Федеральной резервной системы США Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Укреплению американской валюты, как казалось в какой-то момент, нет конца. При этом сильный доллар является проблемой для всех: как государства, так и компании занимают в долларах и, соответственно, им значительно сложнее выплачивать долги, что провоцирует кредитное сжатие по всему миру. Что касается потенциальной выгоды для экспортеров (в той же Европе, например), то в нынешних условиях доллар ударил и по ним, усугубив остроту энергетического кризиса, так что воспользоваться своим конкурентным преимуществом они не могли.

Потенциал для ослабления

Однако с конца октября произошли некоторые подвижки. Доллар потерял к корзине основных валют более 4%. Евро подорожал с 0,96 до $1,04, иена поднялась с минимума за 32 года. В плюсе оказались и многие валюты развивающихся стран, включая и российский рубль. Правда, доллар потерял к нашей валюте всего один рубль с небольшим (с 61,7 до 60,5 рубля), поскольку в последние месяцы пара доллар/рубль несколько отвязалась от событий на мировых рынках.

Как бы то ни было, особенно заметно «американец» слабел на прошлой неделе. Опять же, контринтуитивно, но логично с точки зрения мировых финансовых рынков то, что доллар заметно припал после новостей о замедлении инфляции в США — по итогам октября она составила 7,7% против ожидаемых 8%.

Бурная гавань Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Тем не менее доллар по-прежнему исключительно высок в этом году. Американская валюта с января выросла на 11% к корзине контрагентов. Дальнейшие ее перспективы могут зависеть от трех основных факторов: состояния торгового баланса США, еврозоны, Японии, Китая и других ключевых игроков, изменения ставки ФРС против ставок других центральных банков, а также геополитических факторов, которые в последние годы всё сильнее влияют на рынок.

Рубль сейчас является особой историей: если раньше он более или менее следовал в фарватере мировой конъюнктуры, то сейчас добавились особые условия вроде либерализации валютной политики ЦБ, а также состояния экспорта и импорта в стране в условиях санкционного давления.

Сигнал для рынков

Аналитик «Финам» Андрей Маслов считает, что доллар вновь будет расти из-за того, что состояние мировой экономики (да и политики) не остается безоблачным.

— В последнее время американская валюта ослабла на фоне ожиданий, что ФРС замедлит темпы роста ставки с 75 до 50 б.п. на декабрьском заседании и в целом умерит свои «ястребиные» настроения после публикации данных по инфляции в США. Однако большинство чиновников ФРС всё еще говорят о дальнейшем ужесточении и о том, что, возможно, по итогам ужесточения ставка будет выше, чем предполагалось ранее. Вторым важным фактором для доллара остается производная от его защитной функции. Так, из-за очередной волны коронавируса в Китае инвесторы «побежали» в долларовые активы. В целом рост числа заражений в КНР уже привел к возобновлению локдаунов и может оказать еще большее давление на производственную активность Поднебесной, что усугубит мировой кризис, — замечает аналитик.

Бурная гавань Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

По его словам, падение на почти 5%, судя по всему, было избыточным и теперь американская валюта медленно укрепляется. Однако ожидать таких же высот, как в сентябре–октябре, наверное, пока не стоит, поскольку инфляция всё же замедлилась и это очевидный сигнал для мировых рынков о том, что особенно острая фаза ужесточения денежно-кредитной политики в США, скорее всего, уже позади.

— Несмотря на снижение последних дней, индекс доллара остается на исторически высоких значениях, — объясняет исполнительный директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. — При этом потенциал роста ключевой ставки ФРС уже невысок, большая часть движения уже произошла, в то время как другие развитые экономики только начинают серьезные шаги по борьбе с инфляцией. На мой взгляд, у американской валюты еще есть потенциал для ослабления, однако он будет ограничен сложностями с экономиками других западных стран.

Что касается рубля, то период особенной силы российской валюты, которую она демонстрирует с начала года (будучи по факту сильнейшей денежной единицей 2022 года в мире), уже подошел к концу, считает Александров.

— На мой взгляд, рубль на горизонте оставшихся полутора месяца до конца года не будет выглядеть крепче других валют. Свой потенциал роста он исчерпал уже довольно давно и последнее время находится в боковине. При этом прочие факторы говорят скорее за умеренное ослабление рубля — в районе 64 за $1. Однако, если рассматривать весь год целиком, рубль, скорее всего, останется самой укрепившейся валютой мира, — заключил собеседник «Известий».

Бурная гавань Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для России сильный рубль означает некоторую передышку для потребительского рынка, который в этом году пострадал из-за санкций сильнее многих других отраслей экономики. С другой стороны, правительство традиционно считает, что слабая валюта полезна с точки зрения наполнения бюджета, так что зарекаться от интервенций, которые могут опустить рубль чуть ниже, явно не стоит.