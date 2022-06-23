Сила — в слабости: почему Япония обрушила свою валюту

Ряд мировых валют в последние месяцы резко снизился к доллару США, показав худшую динамику за много лет. Само явление — обычная история: в период потрясений доллар набирает силу, а остальные денежные знаки теряют в весе. На сей раз из общего ряда выделяется японская иена, которая упала до минимума с 1990-х годов, и это еще не конец. Вспомнился азиатский кризис 25-летней давности, который также начался с обвала одной из региональных валют — тайского бата. О том, возникнет ли в Восточной Азии новая чрезвычайная ситуация в экономике и что означает резкий спад иены, — в материале «Известий».

Пробила минимум

На этой неделе иена опустилась до минимума XXI века, пробив отметку 136 иен за доллар. Последний раз такой уровень фиксировался в далеком 1998 году. С начала июня иена опустилась на 5%, а с начала года — почти на 20%. Спад стал самым крутым за последние десятилетия, при всех предыдущих потрясениях такого быстрого снижения не было. Более того, в прошлые годы иена, традиционный фаворит кэрри-трейда, иногда, наоборот, была чуть ли не единственной валютой, укреплявшейся к доллару при наступлении и обострении какого-нибудь кризиса.

Спад в последние недели интенсифицировался на фоне разных заявлений финансовых властей страны вроде выгодности слабой иены для японского бизнеса, но причины у него фундаментальные. К тому, что иена стала одной из слабейших валют 2022 года, привела целая группа факторов, причем действовать они начали более или менее одновременно.

Сила в слабости Здание Банка Японии Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Первым и главным из них является разница в денежно-кредитной политике между Федеральной резервной системой США и Банком Японии. Под давлением инфляции ФРС США уже повысила базовую ставку на 0,75 п.п. и обещает сделать еще несколько шагов по ее увеличению в течение этого года. На фоне действий разных центробанков ФРС выделяется решительностью (инфляция совершенно неприемлема для отвыкшей от нее американской экономики), тогда как Банк Японии занимает полностью противоположную позицию.

Регулятор продолжает удерживать базовую ставку на уровне – 0,1%, а ставку по 10-летним государственным облигациям, благодаря постоянным интервенциям — на уровне 0,25%. Таким образом, разница в ставке для десятилетних облигаций Японии и США составляет почти 3 п.п. Никаких изменений в этой политике в обозримом будущем не планируется.

Ноль реакции

В иных обстоятельствах и этого могло бы быть недостаточно для настолько сильного спада иены. Но существуют и другие факторы. В частности, экономика США, несмотря на снижение в первом квартале, все-таки растет быстрее японской, если считать в годовом исчислении. ВВП Японии в 2021 году увеличился всего на 1,6%. По сути, экономика страны не испытала никакого восстановительного роста после пандемии, в ходе которой ВВП упал на 4,5%. Для сравнения, в США экономика выросла на 5,7%. В 2022 году ВВП Японии также не вырастет выше 1,7%, а с учетом нынешней обстановки прогноз может быть скорректирован еще ниже. При прочих равных валюта страны с более медленной экономикой имеет свойство быть слабее.

В фискальной политике наблюдается то же самое. Правительство Японии не собирается сокращать дефицит бюджета, тогда как в большинстве других стран отходят от стимулирования экономики. Таким образом, государство продолжает накачивать рынки иеной через как монетарные, так и бюджетные меры.

Сила в слабости Фото: REUTERS/Yuka Obayashi

Резкий рост цен на топливо также не мог не ударить по японской валюте. Многие страны зависимы от энергетического импорта, но мало кто может сравниться с Японией, у которой после ослабления ее атомной отрасли из-за аварии на АЭС в Фукусиме импорт достиг почти 90% энергетического баланса. Естественно, что и национальная валюта от перепадов цен страдает сильнее других, даже евро.

В целом ситуация выглядит довольно печально. Почему Банк Японии не реагирует, хотя в его силах было бы если не полностью развернуть падение иены, то как минимум стабилизировать его? На самом деле регулятор по своему образу мыслей чем-то похож на российский ЦБ, который в последнее время проводит интервенции в основном для сдерживания укрепления рубля.

С 1990-х годов Япония держит курс на слабую иену, опасаясь проблем для национальной экспортной индустрии. С учетом того, что с незапамятных времен островное государство имело ярко выраженную экспортно ориентированную экономику, логику таких действий понять можно. На самом деле правительство и японский ЦБ намекали, что могут провести обратную интервенцию, но рынок им что-то не очень верит.

Преимущество перед соседями

Дело в том, что иена на данный момент обновляет минимумы не только к доллару, но и корейской воне и китайскому юаню, а это страны, являющиеся основными конкурентами Японии на множестве рынков. Таким образом, японские экспортеры получают преимущество над ближайшими соперниками. Поэтому неудивительно, что аналитики предсказывают пробивание долларом отметки в 140 иен, после чего действительно могут начаться какие-то телодвижения со стороны Банка Японии.

Сила в слабости Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/James Matsumoto

Самый главный фактор, который позволяет относиться регуляторам с некоторой беззаботностью к обвалу национальной валюты, — это инфляция. Лишь по итогам мая она впервые за многие годы наконец-то достигла целевой отметки 2%. На фоне бедствий, которые рост цен несет всему остальному миру, это сущая мелочь.

Глубинными причинами такого расхождения в уровнях инфляции в, казалось бы, сопоставимо развитых странах являются демографическая ситуация в Японии (огромное количество пенсионеров), а также общая склонность населения страны скорее сберегать, чем тратить, особенно в неоднозначной экономической ситуации. Сейчас, однако, есть шанс, что рывок цен на топливо, продовольствие и другие товары все же заставит японское государство отнестись к инфляции более серьезно.