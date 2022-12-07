Абсолютный для большинства: что значит победа демократа Уорнока в Джорджии

Кандидат от демократов Рафаэль Уорнок одержал верх над своим оппонентом — республиканцем Гершелем Уокером — во втором туре сенаторских выборов в американском штате Джорджия. По данным экзит-полов, именно либерал преодолел планку в 50% голосов . Как рассказали «Известиям» в США, таким образом представитель «синего» блока обеспечил своей партии перевес в сенате «51 против 49» даже без голоса вице-президента Камалы Харрис . К тому же такой расклад даст дополнительную страховку, когда дело дойдет до принятия важных решений, ведь в верхней палате конгресса есть демократы, которые могут действовать вразрез с линией партии, объяснили американские эксперты.

Предсказуемая победа

Во время промежуточных выборов в конгресс, которые прошли в США 8 ноября, никто из кандидатов в сенаторы от Джорджии не смог преодолеть порог в 50% . Демократ и баптистский пастор Рафаэль Уорнок, находившийся в верхней палате конгресса с 2021 года по итогам дополнительных выборов, финишировал с 49,43% голосов, а бывший игрок в американский футбол и республиканец Гершель Уокер — с 48,5%. Согласно законодательству штата, в таком случае участники должны были уйти на второй тур .

По итогам нового этапа голосования, состоявшегося в штате 6 декабря, победу одержал представитель «синей» партии . По данным Fox News, он обошел своего соперника с результатом в 51,38% (кандидат от Республиканской партии набрал 48,62%).

Абсолютный для большинства Люди наблюдают за подсчетом голосов в промежуточных выборах в США, 6 декабря 2022 года Фото: REUTERS/Carlos Barria

«После тяжелой кампании — или, лучше сказать, кампаний — для меня большая честь произнести четыре самых значимых в условиях демократии слова: так сказал народ (the people have spoken)», — заявил Уорнок, поблагодарив своих сторонников.

При этом результаты выборов нельзя назвать неожиданными — о том, как все-таки завершится второй тур, говорили многие исследования .

— Уорнок, согласно данным опросов, опережал Уокера с отрывом до 4-5%. Кроме того, ранние экзит-полы также склонялись в пользу Уорнока. Судя по всему, к его победе готовились все, включая Уокера, — рассказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

И действительно, большинство избирателей еще до дня голосования отдавали предпочтение кандидату-демократу . К примеру, результаты исследования Data for progress предсказывали победу Уорнока с перевесом 51% против 49%. В Mitchell Research же давали наибольший разрыв между участниками: 50% против 45% в пользу представителя «синего» блока.

Абсолютный для большинства Сторонники поддерживают Гершеля Уокера после избирательного митинга в Джорджии, 30 ноября 2022 года Фото: REUTERS/Cheney Orr

6 декабря пришли проголосовать около 1,4 млн человек , хотя это пока лишь предварительные данные, так как голосование завершилось всего несколько часов назад — в 19:00 по восточному времени (03:00 7 декабря по Москве). При этом досрочно или заочно высказались еще почти 1,9 млн жителей штата .

«Похоже, мы превзошли показатели дня промежуточных выборов в ноябре 2022 года, которые и так были самыми высокими. У нас рекордная явка по всем направлениям », — поделился главный операционный директор Джорджии Гейб Стерлинг.

Большинство с запасом

Долгое время ситуация вокруг сената оставалась достаточно неопределенной, преимущественно из-за отсутствия результатов в Джорджии . Итоги второго тура решали судьбу верхней палаты конгресса — получают демократы большинство или же остается баланс 50 на 50.

Именно во втором формате сенат существовал до промежуточных выборов. Перевес в пользу либералов обеспечивала вице-президент США Камала Харрис , выступающая по совместительству председателем в верхней палате американского парламента. По закону, если мнение сената раскалывается, ее голос имеет решающее значение. В остальных же случаях вице-президент не голосует.

Абсолютный для большинства Голосование в Джорджии, 6 декабря 2022 года Фото: REUTERS/Alyssa Pointer

— Победа демократов дает им абсолютное большинство в верхней палате , а также позволяет контролировать все назначения комитетов сената, — добавил профессор Саид Хан. — К тому же, это дает либералам некоторую гибкость, когда дело доходит до обеспечения большинства , учитывая проблемы с сенаторами-демократами от Западной Вирджинии Джо Мэнчином и от Аризоны Кирстен Синема.

Как объяснил «Известиям» директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон, дело в том, что среди членов верхней палаты конгресса хватает тех, чье мнение может не совпадать с линией партии, а наиболее яркими примерами как раз-таки считаются Мэнчин и Синема.

— В сенате достаточно независимости духа и мышления, поэтому нет никакой гарантии, что каждый сенатор-демократ всегда будет поддерживать любое партийное предпочтение или крупную инициативу . Таким образом, наличие 51 места (плюс голос вице-президента) обеспечивает демократам небольшую, но все же «подушку безопасности» в вопросе принятия законов, — подчеркнул он.

К тому же, риски вызваны не только позициями, отходящими от линии партии, но и возрастом некоторых парламентариев. По словам Майкла О'Хэнлона, всегда есть вероятность, что кто-то из сенаторов в ближайшие два года (до следующих выборов в верхнюю палату) может стать недееспособным или даже скончаться.

— Если бы это был сенатор-демократ от штата с губернатором-республиканцем, губернатор мог бы назначить республиканца на временное место, таким образом потенциально передав контроль над сенатом Республиканской партии , — смоделировал он.

Абсолютный для большинства Сторонники сенатора США Рафаэля Уорнока радуются его победе в промежуточном туре выборов в США, 6 декабря 2022 года Фото: REUTERS/Carlos Barria

Впрочем, даже после победы «синим» в сенате предстоит нелегкая работа, ведь для большей эффективности, а также принятия важных законов и бюджета демократам придется искать компромиссы с «красной» палатой представителей , подчеркнул эксперт. Напомним, что по итогам ноябрьских промежуточных выборов эта часть парламента США с января перейдет под контроль республиканцев . Консерваторы получили 221 из необходимых 218 кресел (всего в палате представителей 435 мест).

Несмотря на подведение итогов избирательной гонки — 2022, перевести дух как у Демократической, так и у Республиканской партии не получится, поскольку на носу президентская кампания 2024 года. Пристальное внимание будет уделено, в частности, экс-президенту США Дональду Трампу. Он уже официально объявил о своем выдвижении, однако в ходе внутрипартийных выборов бывшего главу Белого дома могут потеснить новые лица. Особенно после того, как его протеже, в том числе Гершель Уокер, на промежуточном голосовании потерпели поражение.