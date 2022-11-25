Крутые в Джорджии: что изменит второй тур сенаторской гонки в штате

Победа сенатора-демократа Рафаэля Уорнока во втором туре в Джорджии позволит партии создать «подушку безопасности» и заручиться большинством без голоса вице-президента США Камалы Харрис. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» американские эксперты, отметив, что такой расклад весьма вероятен. В преддверии 6 декабря представитель «синего» блока действительно пользуется большей поддержкой населения, чем его оппонент-республиканец Гершель Уокер, хоть разрыв и невелик (51% против 47%). Итоги гонки в Джорджии могут окончательно расколоть конгресс, когда одна часть будет за либералами, а вторая — за консерваторами, что в результате остановит работу парламента США.

На второй заход

Хоть голосование на промежуточных выборах в стране завершилось две недели назад, в Джорджии обстановка остается весьма напряженной, ведь здесь кандидаты ушли на второй тур. 8 ноября ни сенатор-либерал Рафаэль Уорнок, ни консерватор Гершель Уокер не смогли набрать 50% голосов — столько, согласно законодательству штата, необходимо для победы.

Первая попытка завершилась с результатом 49,43% против 48,5% в пользу кандидата от Демократической партии. Во время второго тура действующий сенатор может сохранить преимущество и в итоге одержать верх, допустил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

— В настоящее время у сенатора Уорнока небольшое преимущество. При этом результаты второго тура будут зависеть от явки избирателей. У Уорнока преимущество из-за опыта работы в сенате, а у Уокера нет политического опыта, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

И действительно, по последним опросам, преимущество пока сохраняется за демократом. Так, согласно исследованию Impact Research совместно с Fabrizio Ward, пока большинство склоняется в пользу Рафаэля Уорнока (51%), его соперник Гершель Уокер отстает лишь на четыре пункта (47%). При этом популярностью демократ пользуется преимущественно у молодежи и людей среднего возраста (18-49 лет) — в этой категории его поддерживает 61% опрошенных. А вот старшее поколение (50+) склоняется в сторону консерватора: 53% у Уокера против 44% у Уорнока.

Новый день выборов был назначен на 6 декабря, однако процесс может быть запущен уже 26 ноября — после Дня благодарения. При этом даже дата досрочного голосования вызвала ярые споры демократов и республиканцев: первые заявляли о праве округов назначить выборы на послепраздничную субботу, в то время как консерваторы говорили о противоречии законодательству Джорджии. К решению проблемы уже пришлось подключиться властям штата — в итоге канцелярия госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера приняла сторону «красных». Но на этом противостояние не закончилось, так как демократы подали иск против штата, который в результате был удовлетворен судом первой инстанции.

Консерваторы не успокоились, решив обратиться к уже Верховному суду Джорджии, но и там потерпели поражение — высшая инстанция согласилась с демократами и не стала блокировать проведение досрочного голосования 26 ноября. Так, предварительно, в субботу после Дня благодарения участки будут работать в десяти округах. Вместе с тем, не раз указывалось, что решение суда никого не обязывает — это лишь официально закрепленное право каждого округа. Официально досрочное голосование в штате стартует 28 ноября и продлится до 2 декабря.

Таким образом, на следующей неделе жителям Джорджии вновь придется выбирать между демократом и баптистским пастором Рафаэлем Уорноком, который попал в сенат 2021 году по итогам дополнительных выборов, и бывшим игроком в американский футбол Гершелем Уокером, заручившимся поддержкой экс-президента США Дональда Трампа.

Подушка безопасности

Ситуация вокруг сената до сих пор остается главной интригой промежуточных выборов в конгресс, хотя практически все точки над «i» умудрились расставить результаты в Неваде и Аризоне, перешедшие под контроль «синих». На данный момент ситуация обстоит так: демократы уже заняли 50 мест в сенате в то время, как у республиканцев 49 кресел.

Несмотря на то, что итоги в Джорджии не решают, какой из партий отойдет большинство в верхней палате конгресса, умалять влияние результатов голосования на систему не стоит. Сейчас возможны два расклада: если в последнем штате побеждают консерваторы, ситуация возвращается к той, что была до 8 ноября. Это значит, что сенат будет разделен пополам, но перевес в пользу демократов будет обеспечивать вице-президент и по совместительству спикер сената Камала Харрис. Если же Джорджия отойдет «синим», то партии уже не нужен будет голос председателя, чтобы получить большинство по той или иной инициативе.

— Победа демократов в Джорджии даст демократам абсолютное большинство и возможность не полагаться на вице-президента Харрис, чтобы «сломать» любую вероятную ничью при голосовании в сенате, — отметил Саид Хан.

Помимо этого, победа либералов в последнем штате позволит создать своеобразную «подушку безопасности», чтобы не слишком зависеть от политиков, которые могут идти вразрез с основным вектором партии. В качестве примера американский профессор привел сенатора от республиканской Западной Вирджинии Джо Мэнчина и сенатора от Аризоны Кирстен Синема, назвав их ненадежными для Демократов в верхней палате конгресса.

— Если демократы получают кресло от Джорджии, у них появляется преимущество по двум причинам. Первое, это создает «подушку безопасности» в штатах с губернаторами-республиканцами. Второе, это снижает необходимость угождать каждому в Демократической партии при законотворчестве, — объяснил «Известиям» директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон.

Теперь уже окончательно можно говорить о расколотом конгрессе, когда одна его часть принадлежит либералам, а другая — консерваторам. Напомним, что в палате представителей большинство получили «красные», победив в 220 округах, в то время как у демократов оказалось под контролем 213 кресел. Но эти числа неокончательные, так как до сих пор не подведены итоги трех гонок. При этом сложившаяся ситуация вполне может привести к тупику в работе над многими законопроектами, особенно идущими от администрации президента США Джо Байдена, заключил профессор Хан.