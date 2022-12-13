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Отрезать ломоть: минсельхоз США ухудшил прогноз по урожаю пшеницы

Переоценка связана с планируемым снижением объемов сбора в Канаде и Аргентине
Фото: Global Look Press/Dirceu Portugal
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Мировые объемы урожая пшеницы падают. В настоящий момент общий показатель составляет 780,59 млн т, что на 2 млн т ниже прогнозируемого в ноябре. Страны-лидеры (Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Россия и Украина) в сумме соберут всего 328,72 млн т пшеницы против намеченных 330,8 млн т. Повлияет ли текущая ситуация на рынок сельхозпродукции в России, стоимость зерна в РФ и мире — в материале «Известий».

Риски и возможности для России

Снижение сбора пшеницы влечет за собой сокращение предложения на мировом рынке. Эксперты из минсельхоза США объясняют снижение урожайности в Аргентине на 3 млн т пшеницы засухой и сокращением земель под посев — это худший результат с 2014–2015 годов. Канада соберет на 1,2 млн т меньше. А вот Австралия, скорее всего, отчитается о повышении прогнозируемой урожайности на 2,1 млн т, до 36,6 млн т. Оценка урожайности в России (91 млн т), Украине (20,5 млн т) и странах ЕС (134,3 млн т) осталась неизменной.

Если опираться именно на прогноз минсельхоза США, то для российских экспортеров его трудно назвать позитивным, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

Отрезать ломоть
урожай
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Одновременно со снижением прогноза по урожаю пшеницы в Аргентине и Канаде американские аналитики повысили показатели крупнейших стран-экспортеров в целом. Причем экспорт из России повышен относительно меньше, чем из Австралии, Украины и ЕС. В то же время прогноз по спросу на мировом рынке снижен в первую очередь за счет потребителей из Северной Африки, традиционно являющихся крупными потребителями российской пшеницы. Учитывая то, что поставки российского зерна через порты Европы по-прежнему осложнены, это может отразиться снижением цен на российский зерновой экспорт. Впрочем, общая корректировка прогнозов американского минсельхоза незначительна и значимого эффекта на мировой рынок не окажет, — отмечает эксперт.

Тем не менее на фоне рекордного урожая в России возрастает риск появления избытков на внутреннем рынке, что может в дальнейшем вызвать сокращение посевных площадей, полагает эксперт.

— Но в свете того, что ряд иностранных поставщиков продуктов переработки зерна ушли с российского рынка, это дает хорошие возможности для наращивания внутренней переработки зерна в стране. Преимуществом нашего сельхозсектора остаются относительно низкие цены на энергоносители и удобрения, что также должно поддержать отрасль в ближайшие годы. Также мы полагаем, что рост поставок из России в страны Азии продолжится по мере отладки логистических цепочек, а вот ограничения на западном направлении через какое-то время будут снижаться, — прогнозирует Артем Шахурин.

Угроза профицита

В текущем году в России ожидаются рекордный урожай и профицит зерновых, утверждает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

— Излишки зерновых идут в том числе на экспорт. Но объемы экспорта могли бы быть выше, если бы не различные ограничивающие факторы в виде непрямых санкций, экспортных пошлин и крепкого рубля. Профицит продукции снижает цены реализации, из-за чего производство становится менее рентабельным, что негативно для производителей, — добавляет она.

Отрезать ломоть
зерно
Фото: Global Look Press/Cfoto

По мнению аналитика, при сохранении подобной ситуации некоторые аграрии могут решить переместить фокус на более маржинальные культуры.

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Плюсы только для потребителей

В аналитике минсельхоза США речь идет о снижении в сравнении с прогнозом, сделанным месяц назад — в ноябре 2022 года, рассуждает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

— Если говорить о прогнозе в сравнении с урожаем прошлого года — сезона-2021/22, — то ожидается хоть и незначительный (+0,2%), но рост. Будущий урожай 2023 года в России — это уже 2023/24 сельскохозяйственный год, который не входит в текущий прогноз минсельхоза США, — поясняет экономист.

По его мнению, сейчас нет причин ожидать как рекордный, так и слабый урожай: отраслевые прогнозы показывают, что он должен быть близок к среднему уровню.

На внутренний рынок размер урожая пшеницы влияет слабо — даже при самом неблагоприятном сценарии внутренние потребности будут закрыты, а излишки — экспортированы. Более важен не размер урожая, а динамика мировых цен. По данным FAO, мировые цены на зерно в ноябре на 1,3% были ниже, чем в октябре, но на 6,3% выше показателя прошлого года. С учетом укрепления курса рубля и продолжения действия плавающей экспортной пошлины конъюнктура на российском рынке сейчас более благоприятная для потребителей, чем для производителей. Цены на пшеницу почти на 30% ниже уровня прошлого года и приближаются к ценам 2019 года, — отмечает Денис Терновский.

Нужна диверсификация

Главный вывод минсельхоза США — в том, что в мире появилась тенденция к сокращению объемов производства пшеницы, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— По законам рынка со снижением предложения неизбежно последует рост цен — спрос-то остается на прежнем уровне, — полагает она.

Отрезать ломоть
зерно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Среди причин, по мнению эксперта, — сокращение посевных площадей и природные аномалии.

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В то же время Россия — одна из самых обеспеченных стран с точки зрения продовольственной безопасности. В 2022 году в РФ собрали 150 млн т зерна, 2/3 урожая при этом приходится на пшеницу разных сортов. Впервые заполнились все мощности по переработке подсолнечника. Во многом это заслуга поддержки АПК. Из последнего: увеличены максимальный размер так называемого короткого кредита — с 500 до 800 млн рублей, поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, идет активная работа по замещению ушедших с российского рынка брендов за счет поставщиков из Китая, Индии и Турции. Постепенно растет доля заготовки семян и сокращается доля импорта — это традиционно слабое место российского сельского хозяйства. Внутренние потребности страны закрыты, излишки, в зависимости от урожая, отправляются на экспорт. Среди стабильных покупателей российского зерна — Китай, к тому же на пшеницу практически не распространяются санкции.

Однако, по замечанию собеседницы «Известий», действует и другой фактор: из-за чрезмерного укрепления рубля продажа пшеницы может стать невыгодной для производителей.

— Выход для такого и любого рода слабообработанной продукции один — вкладываться в развитие переработки и продавать на экспорт уже переработанную продукцию. На мой взгляд, вполне уместно рассмотреть вариант с применением механизма обмена квот на инвестиции, который так удачно зарекомендовал себя в рыбной отрасли, — резюмирует Екатерина Косарева.

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