Отрезать ломоть: минсельхоз США ухудшил прогноз по урожаю пшеницы
Мировые объемы урожая пшеницы падают. В настоящий момент общий показатель составляет 780,59 млн т, что на 2 млн т ниже прогнозируемого в ноябре. Страны-лидеры (Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Россия и Украина) в сумме соберут всего 328,72 млн т пшеницы против намеченных 330,8 млн т. Повлияет ли текущая ситуация на рынок сельхозпродукции в России, стоимость зерна в РФ и мире — в материале «Известий».
Риски и возможности для России
Снижение сбора пшеницы влечет за собой сокращение предложения на мировом рынке. Эксперты из минсельхоза США объясняют снижение урожайности в Аргентине на 3 млн т пшеницы засухой и сокращением земель под посев — это худший результат с 2014–2015 годов. Канада соберет на 1,2 млн т меньше. А вот Австралия, скорее всего, отчитается о повышении прогнозируемой урожайности на 2,1 млн т, до 36,6 млн т. Оценка урожайности в России (91 млн т), Украине (20,5 млн т) и странах ЕС (134,3 млн т) осталась неизменной.
Если опираться именно на прогноз минсельхоза США, то для российских экспортеров его трудно назвать позитивным, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.
— Одновременно со снижением прогноза по урожаю пшеницы в Аргентине и Канаде американские аналитики повысили показатели крупнейших стран-экспортеров в целом. Причем экспорт из России повышен относительно меньше, чем из Австралии, Украины и ЕС. В то же время прогноз по спросу на мировом рынке снижен в первую очередь за счет потребителей из Северной Африки, традиционно являющихся крупными потребителями российской пшеницы. Учитывая то, что поставки российского зерна через порты Европы по-прежнему осложнены, это может отразиться снижением цен на российский зерновой экспорт. Впрочем, общая корректировка прогнозов американского минсельхоза незначительна и значимого эффекта на мировой рынок не окажет, — отмечает эксперт.
Тем не менее на фоне рекордного урожая в России возрастает риск появления избытков на внутреннем рынке, что может в дальнейшем вызвать сокращение посевных площадей, полагает эксперт.
— Но в свете того, что ряд иностранных поставщиков продуктов переработки зерна ушли с российского рынка, это дает хорошие возможности для наращивания внутренней переработки зерна в стране. Преимуществом нашего сельхозсектора остаются относительно низкие цены на энергоносители и удобрения, что также должно поддержать отрасль в ближайшие годы. Также мы полагаем, что рост поставок из России в страны Азии продолжится по мере отладки логистических цепочек, а вот ограничения на западном направлении через какое-то время будут снижаться, — прогнозирует Артем Шахурин.
Угроза профицита
В текущем году в России ожидаются рекордный урожай и профицит зерновых, утверждает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.
— Излишки зерновых идут в том числе на экспорт. Но объемы экспорта могли бы быть выше, если бы не различные ограничивающие факторы в виде непрямых санкций, экспортных пошлин и крепкого рубля. Профицит продукции снижает цены реализации, из-за чего производство становится менее рентабельным, что негативно для производителей, — добавляет она.
По мнению аналитика, при сохранении подобной ситуации некоторые аграрии могут решить переместить фокус на более маржинальные культуры.
Плюсы только для потребителей
В аналитике минсельхоза США речь идет о снижении в сравнении с прогнозом, сделанным месяц назад — в ноябре 2022 года, рассуждает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.
— Если говорить о прогнозе в сравнении с урожаем прошлого года — сезона-2021/22, — то ожидается хоть и незначительный (+0,2%), но рост. Будущий урожай 2023 года в России — это уже 2023/24 сельскохозяйственный год, который не входит в текущий прогноз минсельхоза США, — поясняет экономист.
По его мнению, сейчас нет причин ожидать как рекордный, так и слабый урожай: отраслевые прогнозы показывают, что он должен быть близок к среднему уровню.
— На внутренний рынок размер урожая пшеницы влияет слабо — даже при самом неблагоприятном сценарии внутренние потребности будут закрыты, а излишки — экспортированы. Более важен не размер урожая, а динамика мировых цен. По данным FAO, мировые цены на зерно в ноябре на 1,3% были ниже, чем в октябре, но на 6,3% выше показателя прошлого года. С учетом укрепления курса рубля и продолжения действия плавающей экспортной пошлины конъюнктура на российском рынке сейчас более благоприятная для потребителей, чем для производителей. Цены на пшеницу почти на 30% ниже уровня прошлого года и приближаются к ценам 2019 года, — отмечает Денис Терновский.
Нужна диверсификация
Главный вывод минсельхоза США — в том, что в мире появилась тенденция к сокращению объемов производства пшеницы, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— По законам рынка со снижением предложения неизбежно последует рост цен — спрос-то остается на прежнем уровне, — полагает она.
Среди причин, по мнению эксперта, — сокращение посевных площадей и природные аномалии.
— В то же время Россия — одна из самых обеспеченных стран с точки зрения продовольственной безопасности. В 2022 году в РФ собрали 150 млн т зерна, 2/3 урожая при этом приходится на пшеницу разных сортов. Впервые заполнились все мощности по переработке подсолнечника. Во многом это заслуга поддержки АПК. Из последнего: увеличены максимальный размер так называемого короткого кредита — с 500 до 800 млн рублей, поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, идет активная работа по замещению ушедших с российского рынка брендов за счет поставщиков из Китая, Индии и Турции. Постепенно растет доля заготовки семян и сокращается доля импорта — это традиционно слабое место российского сельского хозяйства. Внутренние потребности страны закрыты, излишки, в зависимости от урожая, отправляются на экспорт. Среди стабильных покупателей российского зерна — Китай, к тому же на пшеницу практически не распространяются санкции.
Однако, по замечанию собеседницы «Известий», действует и другой фактор: из-за чрезмерного укрепления рубля продажа пшеницы может стать невыгодной для производителей.
— Выход для такого и любого рода слабообработанной продукции один — вкладываться в развитие переработки и продавать на экспорт уже переработанную продукцию. На мой взгляд, вполне уместно рассмотреть вариант с применением механизма обмена квот на инвестиции, который так удачно зарекомендовал себя в рыбной отрасли, — резюмирует Екатерина Косарева.