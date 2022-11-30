Москва — Пекин: сотрудничество между КНР и РФ растет

В ходе IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума прозвучала потенциальная оценка товарооборота между странами за уходящий год. «По итогам 2021 года Китай занял первое место в списке торговых партнеров России. При сохранении темпов по итогам этого года товарооборот может достигнуть рекордной отметки $180–190 млрд», — сказал в ходе выступления глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как идет процесс переориентации на Восток, насколько в отношениях между странами вырастет роль юаня и какие еще рынки перспективны для России — в материале «Известий».

Прогноз оправдан

В начале ноября Главное таможенное управление Китая сообщило, что по итогам десяти месяцев 2022 года товарооборот между РФ и КНР составил $153,938 млрд (+33% к аналогичному периоду 2021 года) , приводит данные статистики руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Экспорт в Россию из Китая увеличился за этот период на 12,8%, а импорт — на 49,9%. Исходя из этого, оценка по выходу на товарооборот $180–190 млрд по итогам года выглядит достижимой. В этом году Россия резко сократила товарооборот со странами Запада, переориентируясь на Юг и Восток. Помимо Китая, наиболее заметно это происходит с Индией, Турцией (за девять месяцев товарооборот вырос почти в два раза), странами ЕАЭС, — заключает она.

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Непаханое поле

Нередко в отношениях между двумя странами бывали ситуации, когда представители властей и бизнес-кругов Китая говорили и заявляли одно, а делали противоположное, — но это, к счастью, не тот случай, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Товарооборот по итогам прошлого 2021 года достиг рекордных $146,88 млрд, что на 35,8% выше предыдущего 2020 года. При цифрах $190 млрд рост составит около 30% в годовом отношении. То есть рост два года подряд — на треть ежегодно. Это очень высокие темпы. Таким образом, очевидна анонсируемая переориентация.

Эксперт отмечает, что торговые отношения между Китаем и США более масштабны.

— Товарооборот между этими странами по итогам 2021 года составил более $755 млрд. Но отношения ухудшаются на фоне обоюдной критики и геополитической ситуации. Рост по итогам первых семи месяцев составил 9,5%, то есть темпы роста уступают российско-китайским, и есть тенденция к сокращению динамики. А вот сотрудничество между Россией и Китаем очень перспективно, — утверждает собеседница издания.

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По ее словам, Китай — не единственный перспективный рынок сбыта.

— Так, уже несколько лет подряд широко обсуждается наращивание отношений со странами Ближнего Востока (в частности, об этом заявляли в РФПИ): Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и так далее. Что касается, например, ОАЭ, то российские компании сейчас массово открывают там филиалы, адаптируясь к новым реалиям рынка, — подытоживает Юлия Макаренко.

Новые отношения

Товарооборот между Россией и Китаем интенсивно растет, согласен заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

— Это позитивное явление говорит о том, что Россия постепенно находит способы приспособиться к санкциям. Но здесь я бы отметил некоторую проблему: быстрее растет все-таки экспорт из России. И это, как правило, нефть и другие сырьевые ресурсы. За 10 месяцев 2022 года экспорт в Китай составил $94 млрд, в то время как импорт из Китая составил $60 млрд. Хотелось бы, чтобы импорт рос быстрее и выстраивалось более плотное прямое взаимодействие между нашими странами. Сейчас многие китайские товары поступают в российскую экономику в виде реэкспорта через третьи страны.

С точки зрения спикера, особенности российской экономики в 2022 году вызвали рост торговли с дружественными странами: Арменией, Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном.

— Во многом это произошло благодаря тому, что эти страны выступают партнерами, обеспечивающими реэкспорт продукции из разных стран мира, — продолжает он. — Помимо этого, Россия очень активно выстраивает взаимоотношения с Ираном и Турцией. Мы видим много достижений в области переориентации нашей торговли. Не скажу, что все проблемы решены, но во всяком случае успешное выстраивание отношений с перечисленными странами — это очень важно.

По словам собеседника издания, юань стал одной из наиболее торгуемых валют на Московской бирже.

— Оборот сделок с юанем сопоставим с оборотом сделок с евро. Для российских инвесторов юань становится привычной валютой. Но мне кажется, что говорить о популярности юаня среди внутренних инвесторов немного рано, потому что в большей степени инвесторов юань привлекает как способ защиты от потенциальной волатильности рубля. При этом внутренние инвесторы и физические лица, организации не всегда понимают, где можно использовать юань. Пока население массово не ездит в Китай и существуют некоторые ограничения в торговых взаимоотношениях с китайскими компаниями, спрос на юань остается умеренным. Поэтому говорить о том, что юань стал альтернативой доллару или евро, на сегодняшний день было бы преждевременно, — рассуждает Александр Абрамов.

Новый рынок для новых стран

Экономика должна работать: выпадение ЕС из торгового оборота с РФ приводит к росту доли торгового оборота с Китаем , уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Китай, как известно, «мировая фабрика», и большинство товаров, которые продавались европейскими поставщиками, производились в Китае. В связи с этим выход напрямую на производителя был лишь вопросом времени.

По мнению эксперта, 2/3 мира охотно сотрудничают с РФ в вопросах покупки ресурсов и в поставке товаров.

— Глобализация привела к тому, что у производителей часто нет новых рынков, на которые они могли бы поставлять свою продукцию, — а тут освободился рынок на 150 млн человек. Процесс переориентации на другие рынки идет полным ходом.

Инфраструктура не поспевает

Судя по опубликованным данным, товарооборот между Россией и Китаем действительно вырос и обещает стать рекордным, полагает кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.

— Два года подряд товарооборот между нашими странами рос примерно на 35% в год. Это очень неплохие показатели. Проблема роста торговли с Китаем упирается в невозможность расширить в среднесрочной перспективе транспортный коридор с Дальнего Востока. Для этого нужны огромные вложения в железнодорожную инфраструктуру и несколько лет для ее реконструкции. В этих условиях перспективными торговыми партнерами России могут выступать Иран (через Каспий) и Турция (через Черное море). Казахстан имеет экономическую структуру, сходную с российской, и поэтому не сможет обеспечить приток товаров, интересных России.

Еще одной проблемой в торговле России, отмечает эксперт, будут выступать ограничения на трансакции в основных мировых валютах — долларе и евро.

— Подавляющий объем мировых торговых сделок проходит именно в этих валютах. У юаня пока еще нет серьезной финансовой истории, к тому же курс юаня не определяется рынком, а контролируется Китаем в своих интересах, — подытоживает собеседник «Известий».

Взаимопроникновение валют

Сейчас пара CNY/RUB торгуется возле отметки 8,44 — это примерно соответствует уровням предыдущей недели, комментирует аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— Торговые обороты по юаню на Московской бирже в ноябре прекратили рост и даже немного снизились относительно средних значений октября. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 ноября валютные сбережения россиян в банках обновили минимальный уровень десятилетней давности. Сейчас остатки накоплений на счетах и депозитах в валюте опустились ниже $60 млрд. Можно сказать, что россияне сокращают вложения в доллары и евро. Но важно, что при этом есть тенденция на рост вложений в китайских юанях. По всей видимости, в ближайшие месяцы она сохранится.

Москва — Пекин Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

По информации аналитика, российские банки продолжают активно открывать новые продукты в юанях для физлиц.

— Крупные банки открыли линейки вкладов в китайской валюте для населения и бизнеса. Ранее «Коммерсантъ» провел анализ 50 крупных российских кредитных организаций (не считая тех, кто попал под блокирующие санкции) и выяснил, что у почти подавляющего большинства российских банков есть корсчета в юанях, у половины — в тенге. К началу осени почти 90% российских банков имели счета в китайских юанях, в долларах — только 63%. Это позволяет предпринимателям более активно применять юань по внешнеторговых операциях.