Сечин заявил о росте товарооборота РФ с Китаем до $180–190 млрд по итогам года

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года достигнет $180–190 млрд. Об этом 29 ноября заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«На фоне мирового энергетического кризиса торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами представляют собой полюс стабильности и роста. По итогам 2021 года Китай занял первое место в списке торговых партнеров России. При сохранении темпов по итогам этого года товарооборот может достигнуть рекордной отметки $180–190 млрд», — сказал он в ходе выступления на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

По словам Сечина, задача по достижению товарооборота в $200 млрд может быть выполнена до 2024 года.

7 ноября главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022 года составил $153,9385 млрд. Экспорт из КНР в РФ составил $59,5965, повысившись за аналогичный период 2021 года на 12,8%. Импорт российских товаров оказался на уровне $94,342, увеличившись на 49,9%.

До этого, 30 сентября, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, а по итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд. Как заявил дипломат, за первые восемь месяцев 2022 года объем двусторонней торговли превысил $117,2 млрд, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого, 15 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ и КНР по результатам текущего года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 млрд.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский 5 августа рассказал, что роль Китая как торгового партнера России возрастает в условиях слома старых цепочек поставок.