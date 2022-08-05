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Торгпред рассказал о росте товарооборота РФ и Китая в условиях санкций Запада

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Фото: Global Look Press/Zhou Yi
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По итогам года Россия и Китай могут достичь показателя в $185–190 млрд в двусторонней торговле. Как заявил 5 августа торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, роль Китая как торгового партнера России возрастает в условиях слома старых цепочек поставок.

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«Цифры в целом хорошие, рекорд второй год подряд. Наш товарооборот за полгода вырос на 27,2%, рост намного выше среднего по Китаю. Есть существенное положительное сальдо в торговле с Китаем. Российский экспорт в КНР вырос более чем на 48%, а китайские поставки в Россию — на 2% с небольшим», — рассказал Дахновский.

Торговый представитель также добавил, что Россия по итогам года обязательно расширит импорт из Китая, в частности, точно будет скачок импорта по автомобилям.

«Китайцы проявляют интерес. Некоторые прямо пишут: предлагаем подшипники или что-то еще, вот посмотрите на замену того, что вы покупали раньше у западных стран», — рассказал специалист.

По его словам, ассортимент автомобилей увеличивается даже со стороны разных дилеров. Так, в Туле, например, есть завод Great Wall, и на других автозаводах в связи с уходом западных производителей нужно замещать их производителями из дружественных стран, считает Дахновский.

Так, 4 августа стало известно, что китайская Chery планирует предложить в России свой новый флагманский седан Arrizo 8, который выйдет на местный рынок в сентябре 2022 года. Эксперты полагают, что с появлением на российском рынке достаточно большой машины с кузовом седан у новинки есть большие шансы на успех.

11 июля посол РФ в КНР Андрей Денисов рассказал, что политика Запада в отношении России и угроза вторичных санкций против китайских компаний сказываются на торговле Пекина и Москвы, но это влияние отнюдь не критично. По его словам, партнерство России с Китаем «зашло достаточно далеко». Денисов уточнил, что «благодаря довольно специфической структуре нашей торговли ее значение для экономики обеих стран выходит за рамки чисто числовых показателей».

1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами. В ходе VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» Лавров указал, что развязанная Западом гибридная война против России открывает новые возможности для расширения сотрудничества Москвы и Пекина.

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