Посол РФ в КНР указал на влияние санкций на сотрудничество двух стран

Политика Запада в отношении России и угроза вторичных санкций против китайских компаний сказываются на торговле Пекина и Москвы, но это влияние отнюдь не критично. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол РФ в КНР Андрей Денисов.

По его словам, партнерство России с Китаем «зашло достаточно далеко». Денистов уточнил, что «благодаря довольно специфической структуре нашей торговли ее значение для экономики обеих стран выходит за рамки чисто числовых показателей».

Так, в области энергетики у стран сформировался энергетический альянс, который включает не только поставки углеводородов из РФ, но и переработку, хранение, развитие электроэнергетики.

«Таким образом, санкции и угроза вторичных мер сказываются на нашей торговле, но не критически», — отметил дипломат.

Как рассказал Денисов, есть компании и банковские учреждения, которые активно работают на западных рынках и опасаются вторичных санкций. Но есть другие компании и банки, которые могут рисковать, поскольку они меньше, а то и вовсе не завязаны на западный рынок.

При этом посол России в Китае напомнил, что в связи с уходом части европейского бизнеса из России появились ниши, которые сможет и будет восполнять теперь Китай. Например, автомобильная промышленность, пояснил он.

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