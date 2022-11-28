 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено
Армия
Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Politico указало на раскол в НАТО в вопросе политики в отношении КНР
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Армия
Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Мир
Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Армия
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
/

Издержки и противовесы: Путин указал на кризис в международной торговле

Какой выход из этой ситуации президент России предложил на встрече с лидером Казахстана
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса в международной торговле, заявил Владимир Путин 28 ноября на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном. С главой республики Касым-Жомартом Токаевым он подписал декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Лидеры двух стран подтвердили необходимость взаимодействия по экономическим вопросам. На какие отрасли делают ставки и что может сдерживать развитие сотрудничества РФ и Казахстана — в материале «Известий».

Политические аспекты

Первым делом недавно переизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил поехать в Москву. Этот выбор подчеркивает особый характер отношений двух стран, заявил Владимир Путин на двусторонней встрече с коллегой. Это подтвердил и сам Токаев.

— Конечно же, определенный символизм в этом визите определенно присутствует, — сказал глава республики.

По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. В частности, в документе президенты отметили, что придают особое значение углублению многосторонних экономических связей, прежде всего в формате ЕАЭС. Кроме того, в нынешнее турбулентное время стороны подтвердили, что приложат усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе, а также закрепили: ядерная война никогда не должна быть развязана. Всего в документе 37 пунктов.

Издержки и противовесы
переговоры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин во время переговоров

Фото: официальный сайт президента РФ

Открытая часть беседы оказалась довольно непродолжительной. Впрочем, то, что президенты решили обсудить большинство тем без журналистов, закономерно не только из-за дипломатического протокола.

Всему голоса: как в Казахстане прошли президентские выборы
Кому прочат победу и когда будет известен результат

В политическом плане Москва и Астана тесно связаны. В частности, в этом году Россия уже продемонстрировала свою готовность помогать Казахстану. В январе в республике прошли митинги против повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Москва поддержала Астану и вместе с другими членами ОДКБ ввела в Казахстан своих миротворцев.

Несмотря на это, диалог двух стран не лишен шероховатостей, а возможно, даже разногласий. Так, например, после признания Россией независимости ЛНР и ДНР Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не намерен поддерживать суверенитет этих республик, назвав их квазигосударствами. Когда же в состав РФ вошли четыре новых субъекта, в казахстанском МИДе отметили, что страна «исходит из принципов территориальной целостности государств». Большой резонанс также вызвала ситуация с украинским послом в Казахстане, призывавшим «убивать русских». Его выдворение из страны затянулось на месяцы, и это вызвало критику в МИД РФ.

— Самым проблемным остается информационно-идеологическое поле. В Казахстане меняются внутренние нарративы. Всё более влиятельной становится национал-патриотическая часть общества. Ее представители негативно воспринимают Россию и сотрудничество в ЕАЭС, — заметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Издержки и противовесы
декларация

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин во время подписания декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном

Фото: официальный сайт президента РФ

На фоне этого любые взаимовыгодные проекты РФ и Казахстана критикуются, уточнил он. Именно это заставляет власти республики действовать более осторожно. Однако своим визитом в Россию сразу после недавних выборов Токаев продемонстрировал приоритетность отношений с Москвой.

Многополярный мир: чем сегодня важны саммиты в Астане
Столица Казахстана на этой неделе соберет десятки глав государств и ведомств

К слову, визитом в РФ турне Токаева не закончится — 29–30 ноября он посетит Францию. На встрече с лидером страны Эммануэлем Макроном он тоже планирует обсудить перспективы стратегического партнерства. Как пояснил Станислав Притчин, этим турне Астана хочет продемонстрировать многовекторность своей внешней политики. Однако, по словам эксперта, сотрудничество Казахстана с Европой в основном ограничивается сырьевыми проектами и политической риторикой. Поэтому говорить о том, что Астана находится на перепутье, не совсем корректно, уточнил он.

Снятие барьеров

В экономических отношениях двух стран тоже есть непростые моменты. В частности, у Москвы и Астаны есть разногласия по транзитным тарифам. По данным РЖД, стоимость перевозки 1 т зерна по территории Казахстана на расстояние около 2 тыс. км составляет порядка 2,5 тыс. рублей против примерно 1,3 тыс. рублей внутри России. В ноябре компания «Российские железные дороги» предложила Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома, включая зерно, по территории республики. Однако пока решение не принято.

Возможность обсудить эти и другие вопросы у сторон появилась в Оренбурге, где 28 ноября стартовал Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Темой мероприятия стало «Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли». Делегации двух стран возглавили заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и зампред российского правительства Алексей Оверчук.

Издержки и противовесы
конференция

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин принимают участие в работе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Фото: официальный сайт президента РФ
Больше чем блок: что нужно знать об ОДКБ
Устав первой миротворческой организации на территории СНГ появился 20 лет назад

По видеосвязи к форуму подключились и Владимир Путин вместе с Касым-Жомартом Токаевым. Несмотря на 30 лет дипломатических отношений двух стран, торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном наладили только 76 из 89 российских регионов, уточнил глава РФ. Тем не менее, по его словам, межрегиональные контакты продолжают углубляться во многих отраслях, в том числе и высокотехнологичных. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества РФ и Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил рост российских инвестиций в страну. Приток прямых вложений из РФ в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в $1,9 млрд, уточнил он. При этом инвестиции из Казахстана в Россию тоже выросли на 34%, достигнув $535 млн. Астана сделает всё, чтобы обезопасить эти вложения, пообещал Токаев.

При этом на фоне кризиса в международной торговле Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия готова переориентироваться на новые рынки.

Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, — отметил президент РФ.

Издержки и противовесы
порт
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Наибольший потенциал для наращивания экспорта имеют такие направления как Китай, Турция, Индия и Узбекистан, рассказал «Известиям» руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Никита Пыжиков. Что же касается параллельного импорта, то сейчас, по словам эксперта, санкционные товары поступают в Россию в основном через Киргизию и Армению. На постсоветском пространстве Казахстан обладает наибольшими возможностями для ввоза в РФ таких товаров, однако пока Астана не использует их из-за серьезного экономического давления западных стран и опасения санкций.

Тем не менее, как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития, Россия занимает первое место среди основных партнеров Казахстана с долей во внешнеторговом обороте страны в 2021 году в 23,9%. По данным ФТС, в прошлом году по сравнению с 2020-м взаимный товарооборот увеличился на 34,4%, до $25,6 млрд.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022