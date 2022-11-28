Издержки и противовесы: Путин указал на кризис в международной торговле

Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса в международной торговле , заявил Владимир Путин 28 ноября на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном. С главой республики Касым-Жомартом Токаевым он подписал декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Лидеры двух стран подтвердили необходимость взаимодействия по экономическим вопросам. На какие отрасли делают ставки и что может сдерживать развитие сотрудничества РФ и Казахстана — в материале «Известий».

Политические аспекты

Первым делом недавно переизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил поехать в Москву . Этот выбор подчеркивает особый характер отношений двух стран, заявил Владимир Путин на двусторонней встрече с коллегой. Это подтвердил и сам Токаев.

— Конечно же, определенный символизм в этом визите определенно присутствует, — сказал глава республики .

По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами . В частности, в документе президенты отметили, что придают особое значение углублению многосторонних экономических связей, прежде всего в формате ЕАЭС. Кроме того, в нынешнее турбулентное время стороны подтвердили, что приложат усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе, а также закрепили: ядерная война никогда не должна быть развязана. Всего в документе 37 пунктов .

Издержки и противовесы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин во время переговоров Фото: официальный сайт президента РФ

Открытая часть беседы оказалась довольно непродолжительной. Впрочем, то, что президенты решили обсудить большинство тем без журналистов, закономерно не только из-за дипломатического протокола.

В политическом плане Москва и Астана тесно связаны . В частности, в этом году Россия уже продемонстрировала свою готовность помогать Казахстану. В январе в республике прошли митинги против повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Москва поддержала Астану и вместе с другими членами ОДКБ ввела в Казахстан своих миротворцев .

Несмотря на это, диалог двух стран не лишен шероховатостей , а возможно, даже разногласий. Так, например, после признания Россией независимости ЛНР и ДНР Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не намерен поддерживать суверенитет этих республик , назвав их квазигосударствами. Когда же в состав РФ вошли четыре новых субъекта, в казахстанском МИДе отметили, что страна «исходит из принципов территориальной целостности государств». Большой резонанс также вызвала ситуация с украинским послом в Казахстане , призывавшим «убивать русских». Его выдворение из страны затянулось на месяцы, и это вызвало критику в МИД РФ.

— Самым проблемным остается информационно-идеологическое поле. В Казахстане меняются внутренние нарративы . Всё более влиятельной становится национал-патриотическая часть общества. Ее представители негативно воспринимают Россию и сотрудничество в ЕАЭС, — заметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Издержки и противовесы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин во время подписания декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном Фото: официальный сайт президента РФ

На фоне этого любые взаимовыгодные проекты РФ и Казахстана критикуются, уточнил он . Именно это заставляет власти республики действовать более осторожно. Однако своим визитом в Россию сразу после недавних выборов Токаев продемонстрировал приоритетность отношений с Москвой .

К слову, визитом в РФ турне Токаева не закончится — 29–30 ноября он посетит Францию. На встрече с лидером страны Эммануэлем Макроном он тоже планирует обсудить перспективы стратегического партнерства. Как пояснил Станислав Притчин, этим турне Астана хочет продемонстрировать многовекторность своей внешней политики. Однако, по словам эксперта, сотрудничество Казахстана с Европой в основном ограничивается сырьевыми проектами и политической риторикой . Поэтому говорить о том, что Астана находится на перепутье, не совсем корректно, уточнил он.

Снятие барьеров

В экономических отношениях двух стран тоже есть непростые моменты. В частности, у Москвы и Астаны есть разногласия по транзитным тарифам . По данным РЖД, стоимость перевозки 1 т зерна по территории Казахстана на расстояние около 2 тыс. км составляет порядка 2,5 тыс. рублей против примерно 1,3 тыс. рублей внутри России. В ноябре компания «Российские железные дороги» предложила Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома, включая зерно, по территории республики. Однако пока решение не принято.

Возможность обсудить эти и другие вопросы у сторон появилась в Оренбурге, где 28 ноября стартовал Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана . Темой мероприятия стало «Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли». Делегации двух стран возглавили заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и зампред российского правительства Алексей Оверчук.

Издержки и противовесы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин принимают участие в работе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Фото: официальный сайт президента РФ

По видеосвязи к форуму подключились и Владимир Путин вместе с Касым-Жомартом Токаевым . Несмотря на 30 лет дипломатических отношений двух стран, торгово- экономическое взаимодействие с Казахстаном наладили только 76 из 89 российских регионов , уточнил глава РФ. Тем не менее, по его словам, межрегиональные контакты продолжают углубляться во многих отраслях, в том числе и высокотехнологичных . Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества РФ и Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил рост российских инвестиций в страну . Приток прямых вложений из РФ в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в $1,9 млрд, уточнил он. При этом инвестиции из Казахстана в Россию тоже выросли на 34%, достигнув $535 млн. Астана сделает всё, чтобы обезопасить эти вложения, пообещал Токаев.

При этом на фоне кризиса в международной торговле Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия готова переориентироваться на новые рынки.

— Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам . Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, — отметил президент РФ.

Издержки и противовесы Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Наибольший потенциал для наращивания экспорта имеют такие направления как Китай, Турция, Индия и Узбекистан , рассказал «Известиям» руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Никита Пыжиков. Что же касается параллельного импорта, то сейчас, по словам эксперта, санкционные товары поступают в Россию в основном через Киргизию и Армению. На постсоветском пространстве Казахстан обладает наибольшими возможностями для ввоза в РФ таких товаров, однако пока Астана не использует их из-за серьезного экономического давления западных стран и опасения санкций.

Тем не менее, как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития, Россия занимает первое место среди основных партнеров Казахстана с долей во внешнеторговом обороте страны в 2021 году в 23,9%. По данным ФТС, в прошлом году по сравнению с 2020-м взаимный товарооборот увеличился на 34,4%, до $25,6 млрд.