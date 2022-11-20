Всему голоса: как в Казахстане прошли президентские выборы

20 ноября в Казахстане прошли досрочные президентские выборы, которые еще в сентябре инициировал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Это голосование станет большим шагом к построению демократического общества, уверены опрошенные «Известиями» депутаты мажилиса (нижней палаты парламента республики), ведь после утверждения поправок в Конституцию лидер Казахстана избирается на один семилетний срок. Хотя итоги голосования еще не подводили, с высокой вероятностью победу одержит действующий президент Токаев, считают политологи. Основная же борьба развернется за следующую позицию, однако второй по популярности может стать строчка «против всех» в бюллетене, допустили эксперты. Итоговая явка на момент закрытия большинства участков составила почти 70%.

С первыми лучами

Первые 86 избирательных участков открылись в воскресенье уже в 06:00 по местному времени (03:00 мск), при этом большинство мест для голосования полноценно заработали спустя час по Астане . Хотя за окном было раннее и, по сути, зимнее воскресное утро, многие граждане Казахстана направились на выборы. К примеру, урна для голосования на одном из участков, которые посетили «Известия» спустя два часа после открытия, уже была заполнена бюллетенями на четверть .

— Думаю, явка будет очень высокой. В регионах интерес к выборам очень большой, каждый казахстанец понимает, что это судьбоносные выборы, от которых зависит будущее их детей, — заявил «Известиям» депутат мажилиса Ерлан Саиров. — Президентские выборы — крайне важный шаг в истории нашей страны. Мы должны сформировать новую культуру политического поведения.

Всему голоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгения Чукалина

В этот раз в гонке за президентское кресло участвуют шесть кандидатов, среди которых и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев . Также в бюллетенях значится зампред национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Салтанат Турсынбекова. От Общенациональной социал-демократической партии был выдвинут Нурлан Ауесбаев, выступающий за отказ от президентской формы правления.

От партии «Ауыл» участие принял председатель комитета агропромышленного комплекса президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Жигули Дайрабаев, сделавший акцент в своей кампании на сильной аграрной отрасли. Директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат» пообещал электорату, что казахский займет «достойное место среди мировых языков», а Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников сделала упор на семейные ценности.

Хотя итоги голосования еще не подводили, с высокой вероятностью победу одержит действующий президент Токаев , считает казахстанский политолог Марат Шибутов. Для этого ему нужно преодолеть планку в 50% . Основная же борьба развернется за следующую позицию, однако второй по популярности может стать строчка «против всех» в бюллетене , допустил он в беседе с «Известиями». Как считает эксперт, за третье место вполне могут посоперничать Жигули Дайрабаев и Нурлан Ауесбаев . Эта позиция казалась весьма привлекательной, поскольку, по данным некоторых СМИ, «серебро» могло бы обеспечить кандидата местом в правительстве , однако Шибутов поставил такой вариант под сомнение.

— Это не от этих выборов зависит. Если и будут назначать министров, то выбирать будут из тех партий, которые войдут в парламент на весенних выборах. Это не для кандидатов, а для парламентских партий, — объяснил политолог.

Всему голоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгения Чукалина

Впрочем, есть риск, что никто из оставшейся пятерки не сможет преодолеть даже порог в 5%, после которого ЦИК возвращает обязательный избирательный залог в 3 млн тенге (около 400 тыс. рублей) .

Протесты и явки

К середине дня (14:00 по местному времени и 11:00 мск) явка на участках в общей сложности составила 51,16% . Но многое зависит от регионов, объяснил «Известиям» депутат нижней палаты парламента Казахстана Айдос Сарым.

— У нас страна большая, явка в разных регионах разная. Север и юг более активные с точки зрения явки, а запад и большие города в меньшей степени , — отметил он.

День голосования в республике прошел в спокойной обстановке, какие-либо протестные настроения замечены не были.

— Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная. Личный состав правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка на всей территории страны, — рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Жандос Мураталиев.

Всему голоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгения Чукалина

Он уточнил, что весь личный состав органов внутренних дел перешел на усиление с 15 по 24 ноября.

По словам депутата Ерлана Саирова, для каких-либо протестных волнений в день выборов нет ни политических, ни социальных оснований.

— В Казахстане есть реваншистские силы, которые хотели бы ревизии старого режима, когда всё было основано на монополии власти одной группы лиц или даже одного человека (имеется в виду экс-президент Нурсултан Назарбаев. — «Известия»). Думаю, что казахстанцы понимают всю ответственность сегодняшнего политического момента, так что считаю, что нет никаких оснований для каких-либо эксцессов или волнений, — добавил он.

Как рассказал «Известиям» директор центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев, находящийся в Алма-Ате, в городе были зарегистрированы небольшие попытки проведения протестов, однако в целом ситуация в течение дня была спокойной .

Всему голоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгения Чукалина

— Меньше всего проголосовали в Алма-Ате, городе, который всегда отличался, с одной стороны, протестной активностью, а с другой — пассивностью населения. При этом были попытки проведения акции со стороны незарегистрированной демократической партии и движения Oyan, Qazaqstan!, но это небольшое количество, и правоохранительные органы отреагировали оперативно, потому что акции не были согласованы с акиматом. Каких-то серьезных протестных акций не было, — поделился эксперт.

Шаг в сторону демократии

Провести внеочередные выборы Токаев предложил 1 сентября в ходе обращения к нации, хотя изначально голосование должно было состояться в 2024 году . ЦИК утвердила календарный план уже 22 сентября. Другой инициативой главы государства в тот день стало сокращение президентских сроков — теперь занять пост главы государства можно лишь раз в жизни, но на семь лет . Также он предложил организовать внеочередные выборы в мажилис и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине 2023-го.

В этом году у кандидатов было всего несколько месяцев для того, чтобы организовать кампанию и привлечь электорат . По словам депутата Ерлана Саирова, и этого времени вполне достаточно, чтобы обосновать свою программу и посетить регионы.

— Эти выборы — одна из крутых вех в истории Казахстана, потому что президент теперь избирается всего на один срок, его близким родственникам нельзя быть при должностях, а также президент не имеет права быть членом какой-либо политической партии . То есть существуют определенные ограничения в институте президентства. Поэтому это не только президентские выборы, это очередной очень крупный шаг в сторону демократии и плюрализма , — сказал политик.

Всему голоса Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

С ним согласился и депутат мажилиса Константин Авершин. Он напомнил «Известиям», что в Казахстане долгое время был несменяемый президент, а сейчас республика делает первые уверенные шаги к построению демократического общества . Семь лет — это минимальный срок, за который можно увидеть позитивные сдвиги по итогам реформ, считает депутат.

Итоговая явка действительно оказалась достаточно высокой . По данным Центризбиркома республики, она составила 69,31% на момент закрытия большей части участков (17:00 мск) . Кроме того, ни наблюдатели, ни генпрокуратура не зафиксировали нарушений в ходе избирательного процесса .