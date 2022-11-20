Верен своей стране: что известно о фаворите президентской гонки в Казахстане

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. На них нового главу государства изберут на семилетний срок без права переизбрания. Провести голосование предложил действующий лидер Касым-Жомарт Токаев, несмотря на то, что его первый пятилетний срок правления истекает в 2024 году. За президентское кресло борются шесть кандидатов, однако главным фаворитом считается нынешний глава государства. Карьерный дипломат, окончивший МГИМО и Дипломатическую академию и владеющий пятью языками, автор десяти книг по проблематике международных отношений, а также сторонник здорового образа жизни. Что известно о Касым-Жомарте Токаеве — разбирались «Известия ».

Карьерный дипломат, личный представитель генсека

«Президент — требовательный, честный и справедливый. Он молодец, хорошо работает», — охарактеризовал своего экс-руководителя Касым-Жомарта Токаева бывший пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев родился в мусульманской семье в городе Алма-Ата (ныне Алматы). Его отец был ветераном Великой Отечественной войны и известным писателем, которого считают основоположником казахского детектива. А мать работала в Алма-Атинском институте иностранных языков.

Любовь к лингвистике передалась и сыну. Токаев в совершенстве знает казахский, русский, английский, китайский и французский. В 1970 году будущий президент Казахстана поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), где изучал китайский язык.

На прилежного студента обратили внимание сразу и на пятом курсе отправили на полгода на стажировку в посольство СССР в Китае. Впоследствии он перешел на работу в МИД СССР. Первым серьезным назначением по работе стала командировка в советское посольство в Сингапуре .

Верен своей стране Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Казахстана

Впоследствии Токаев стремительно взбирался по карьерной лестнице: вначале дослужился до советника в советском посольстве в Пекине, потом стал заместителем министра иностранных дел в независимой республике Казахстан. А всего через два года возглавил внешнеполитическое ведомство страны. В качестве министра иностранных дел он сыграл активную роль в сфере нераспространения ядерного оружия.

Параллельно с успешной дипломатической карьерой складывалась и научная. Токаев защитил в Дипломатической академии диссертацию, став доктором политических наук. Нынешний казахстанский лидер — автор десяти книг по проблематике международных отношений.

В 2007 году он стал председателем Сената, а потом и спикером верхней палаты парламента Казахстана. Несмотря на это, Токаев не хотел бросать дипломатическую карьеру. Десять лет назад он стал заместителем генсека ООН Пан Ги Муна, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генсека ООН на Конференции по разоружению. Он также занимался организацией первой международной конференцией по Сирии «Женева-1», а потом занимался миротворческой деятельностью в Астанинском процессе по урегулированию сирийского конфликта.

Вернувшись на родину в 2013-м, Токаев вновь возглавил Сенат. Помимо этого, он был премьер-министром, который в Казахстане также занимается вопросами внешней политики .

Верен своей стране Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Преемник елбасы

В 2019 году занимавший тогда пост главы государства Нурсултан Назарбаев объявил в телеобращении к народу о своей отставке, а впоследствии выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента республики. «Я принял обдуманное решение, поэтому заявлю, что уверен: Касым-Жомарт Токаев — тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы и равных прав для всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру. Это будет безошибочным решением», — заявил Назарбаев на съезде партии «Нур Отан».

Он искал человека, который смог бы эффективно продолжить внешнеполитический курс многовекторности. Свои первые визиты в качестве президента, а именно по ним судят о внешнеполитических приоритетах, Токаев совершил к соседям — в Россию и Узбекистан.

В этот раз Назарбаев вновь поддержал кандидатуру Токаева . «Сейчас очень нужно единство нашему народу. Независимость, конечно, есть, государство построено, столица построена под моим началом, но еще много работы. Для этого нужно единство народа, который будет трудиться вокруг одного президента. Это для будущего казахстанского народа очень важно. Надеюсь, наши люди это понимают», — заявил бывший лидер.

Одним из первых шагов Токаева на посту президента стало переименование столицы республики Астаны в Нур-Султан в честь бывшего президента Назарбаева. Впоследствии город вновь вернул свое прежнее название, а первый президент Казахстана лишился большинства своих полномочий.

Верен своей стране Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам нынешнего лидера, его главная задача — отход от суперпрезидентской формы правления, которая была до него, и наделение парламента страны большей властью . За время президентства Токаев заявлял о своей позиции «бороться с коррупцией до полного ее искоренения». В результате был принят закон, согласно которому в случае, если кто-то из подчиненных совершит коррупционное преступление, руководители госорганов должны подать в отставку. Так был введен запрет на УДО граждан, осужденных за коррупцию.

Помимо этого, Токаев подписал закон об отмене смертной казни. За это решение казахстанского лидера похвалил Папа Римский Франциск.

Сторонник здорового образа жизни

Что касается роли его Казахстана в современных международных отношениях, Токаев описал ее так: «Казахстану необходимо не только сохранить лидерство в Центральной Азии, но и нарастить его».

В краткой биографии главы государства на официальном сайте также указывается, что он сторонник здорового образа жизни, увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы. Помимо этого, в течение 13 лет Касым-Жомарт Токаев возглавлял федерацию настольного тенниса Казахстана.

Верен своей стране Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

«Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук, член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности, почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации, почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям, почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов «Человек Года – 2018»», — перечисляются заслуги президента.

О личной жизни главы государства известно немного. Он был женат на Надежде Токаевой, сейчас пара находится в разводе, у Токаева есть сын Тимур. Он учился в Женеве, а также окончил Дипломатическую академию МИД России. В настоящее время занимается бизнесом в нефтяной сфере, а также возглавляет благотворительны фонд имени своего деда — Кемаля Токаева.

В июне прошлого года вышел фильм о президенте Казахстана «Преодоление». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что несмотря на высокий пост, Касым-Жомарт Токаев остается самим собой.

«Остается человеком, который верит своим друзьям, который верен своей профессии, своей стране. Мы с ним общались долгие годы, включая годы, когда он работал в министерстве, еще задолго до того, как он стал министром. Когда он стал министром, наше общение стало регулярным: визиты, переговоры, доверительные консультации. Затем, когда он был председателем Сената, я в каждый визит в Астану всегда был принятым на аудиенцию. Это мне доставляло особое удовольствие, потому что всегда беседы проходили откровенно, не стандартно, не шаблонно», — вспоминает глава российского МИДа.

Верен своей стране Фото: ИЗВЕСТИЯ

Лавров также отметил высокую преданность своему долгу и народу страны.

«Это не шутки. Это не высокие слова. Это то, что мы видим. Все те, кто знает Касым-Жомарта Кемелевича, отмечают эти высокие качества. Второе – высокая эрудиция, прекрасное владение иностранными языками, международной проблематикой и, наверное, что самое важное, прекрасное знание своей страны», — подытожил российский министр иностранных дел.