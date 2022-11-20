Явка на выборах президента Казахстана превысила 65%

На выборах президента Казахстана по итогам десяти часов явка составила 67,85%. Такие данные 20 ноября привела Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18:05 (15:05 мск) 20 ноября 2022 года бюллетени получили 67,85 % от общего количества граждан, включенных в списки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая явка в 80,25% зафиксирована в Туркестанской области. В Алма-Ате она оказалась меньше всех — 26,91%. Избирательные участки по стране закроются в 20:00 (17:00 по мск).

Внеочередные президентские выборы стартовали в Казахстане 20 ноября. На пост главы государства выдвинулись шесть человек: нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава Ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Пять участков для голосования также открылись в России. Они организованы в посольстве и генеральных консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Корреспондент «Известий» Максим Прихода побывал на одном из избирательных участков в Казахстане, где пообщался с депутатом мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана VII созыва Айдосом Сарымом.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

В марте Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.