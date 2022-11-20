В Казахстане рассказали о значимости выборов президента для истории страны

Корреспондент «Известий» Максим Прихода 20 ноября побывал на избирательном участке в Казахстане, где проходит голосование по выбору президента страны.

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана VII созыва Айдос Сарым рассказал, что выборы играют большую роль для истории и политической системы Казахстана, так как в нынешнем году там выбирают президента, а уже в следующем — пройдут выборы в мажилис и маслихат (представительный орган). Затем в стране организуют выборы акимов (губернаторов).

Как подчеркнул Сарым, впервые в Центральной Азии акимов будет выбирать население.

«Если мы хотим строить в Казахстане независимое государство, то мы не должны позволять кому-либо вмешиваться в нашу внутреннюю политику», — подчеркнул депутат, говоря об отсутствии иностранных избирателей на участках.

В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные президентские выборы. В борьбе за пост участвуют шесть кандидатов: нынешний глава Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова и общественный деятель Каракат Абден.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.