Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция подтвердила авиаудары по северу Сирии
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Мир
В Польше уличили США в плане ввязать страну в конфликт на Украине
Происшествия
На западе Москвы обнаружили тело женщины с многочисленными гематомами
Мир
В Турции заявили об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии
Мир
Зеленский назвал три региона с наиболее тяжелой ситуацией с электричеством
Армия
Майор медслужбы Беседин спасал раненых и подчиненных под огнем противника
Происшествия
Работа ж/д станции нарушена в Иловайске из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
В Париже после митинга «желтых жилетов» госпитализировали 153 человека
Мир
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Общество
Пострадавшие из-за ЧП в доме на Сахалине начнут получать выплаты 20 ноября
Происшествия
Украинские националисты выпустили три ракеты из HIMARS по Иловайску в ДНР

В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана

0
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России открылись пять избирательных участков для голосования на выборах президента Казахстана. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба посольства страны.

Ветер в степи: как реформы в Казахстане повлияют на его отношения с другими странами
Геополитическая обстановка заставила руководство страны ускорить ход изменений

«Сегодня на избирательных участках, открытых при посольстве Республики Казахстан в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске в 7:00 по местному времени, началось голосование на выборах президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Для участия в голосовании гражданам Казахстана необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности.

В Казахстане 20 ноября стартовали внеочередные президентские выборы. На пост главы государства выдвинулись шесть человек: нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Выборы стартовали в 8:00 (5:00 мск). Как передает МИА «Казинформ», к голосованию приступило более 10 тыс. участков по стране. В списках избирателей числится около 12 млн человек.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

В марте Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022