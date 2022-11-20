В Казахстане стартовали выборы президента

В Казахстане 20 ноября стартовали внеочередные президентские выборы.

На пост президента выдвинулись шесть человек: нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Выборы стартовали в 8:00 (5:00 мск). Как передает МИА «Казинформ», к голосованию приступило более 10 тыс. участков по стране. В списках избирателей числится около 12 млн человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

В марте Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.