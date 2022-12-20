Уголовное наступление: чем грозят Трампу итоги расследования штурма Капитолия

Итоги расследования конгрессом США штурма Капитолия, а также предъявление обвинений Дональду Трампу могут сыграть на руку экс-президенту в рамках предвыборной гонки , считают опрошенные «Известиями» американские эксперты. Спецкомитет палаты представителей 19 декабря принял решение рекомендовать минюсту выдвинуть уголовные обвинения по четырем пунктам , в том числе в «подстрекательстве к мятежу». Однако этот аспект будет крайне сложно доказать, несмотря на базу, которую успел собрать «комитет 6 января» в рамках своего расследования, полагают в США.

Итоги спустя два года

Расследование в конгрессе США штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года, наконец подошло к концу . 19 декабря по итогам финального заседания спецкомитет палаты представителей единогласно решил рекомендовать минюсту предъявить экс-президенту Дональду Трампу уголовные обвинения . Конгрессмены уверены, что бывший глава Белого дома препятствовал официальному разбирательству, участвовал в сговоре с целью обмануть правительство, а также для дачи ложных заявлений .

Кроме того, члены «комитета 6 января» обвиняют бывшего американского лидера в подстрекательстве или содействии мятежу . По их мнению, речь Дональда Трампа в парке «Эллипс» незадолго до штурма могла спровоцировать радикальных сторонников экс-президента. К тому же конгрессмены напомнили, что из-за этих же обвинений в отношении 45-го хозяина Белого дома был инициирован второй импичмент. К слову, он, как и первый в 2020 году, не увенчался успехом.

Впрочем, Трамп не остался в стороне, прокомментировав итоги работы комитета.

Уголовное наступление Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, 6 января 2021 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/John Nacion

« Люди понимают, что «Демократическое бюро расследований» работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают: я их выиграю », — написал он в соцсети Truth Social. Также экс-президент напомнил, что тогда для предотвращения насилия он «вывел на улицы 20 тыс. бойцов», а своих сторонников призвал разойтись.

Однако разбирательства затронули не только непосредственно Трампа. Дела четырех конгрессменов-республиканцев были направлены в комитет по этике палаты представителей, так как они отказались прийти по повестке в ходе расследования . Среди них оказался лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, который планирует возглавить эту часть конгресса в январе, когда она перейдет под контроль «красных» по итогам промежуточных выборов. По словам Энди Биггса, который также оказался в этом списке, весь комитет был «пристрастной фикцией». Кроме того, на допрос вызывали также Джима Джордана и Скотта Перри.

Впрочем, и многие другие республиканцы скептически относятся к работе органа. В частности, Трой Нельс назвал происходящее охотой на ведьм. Почти никто из видных членов Республиканской партии не состоял в «комитете 6 января», однако двое консерваторов всё же вызвались принять участие в его работе : Лиз Чейни, которая с момента штурма Капитолия считала Дональда Трампа виновным, а также Адам Кизингер. Оба политика не войдут в новый конгресс — Чейни проиграла праймериз, а Кизингер решил больше не баллотироваться.

«Комитет 6 января» опубликовал 154-страничный предварительный отчет, окончательный же документ со всеми собранными за 18 месяцев работы доказательствами, как ожидается, будет обнародован 21 декабря.

Уголовное наступление Дональд Трамп Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Shawn Thew

— Итоги работы «комитета 6 января» беспрецедентны, поскольку впервые в истории Соединенных Штатов президент оказался в центре внимания уголовного расследования, проводимого законодательной ветвью власти . При этом обеспечение подотчетности всех этапов разбирательства крайне важно для сохранения доверия американского общества, — отметил в беседе с «Известиями» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Однако, по мнению экс-сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политического обозревателя Пола Крейга Робертса, расследование спецкомитета палаты представителей лишь продемонстрировало, что на территории США существуют две отдельные страны : небольшая группа «синих» штатов на Тихоокеанском побережье и северо-восточном побережье Атлантики, а также большая, но менее населенная группа «красных».

Справка «Известий» 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать конгрессу утвердить итоги президентских выборов и назначить новым главой государства Джо Байдена. В результате жертвами беспорядков стали пять человек, включая офицера полиции. Более 960 участникам предъявили обвинение по делу о штурме здания конгресса.

В пользу Трампа

Выводы спецкомитета не имеют юридической силы, это в большей степени символическая мера, но минюст США всё равно может принять решение о том, чтобы предъявить Дональду Трампу обвинения , считает Саид Хан. Однако это, скорее всего, коснется не всех пунктов.

Уголовное наступление Сторонник Дональда Трампа у здания Верховного суда США Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey

— Маловероятно, что министерство юстиции последует рекомендациям и выдвинет все четыре обвинения . Вероятно, что минюст может выдвинуть обвинение о воспрепятствовании официальному разбирательству, в сговоре с целью обмана США и сговоре с целью предоставления ложных заявлений. Эти пункты выглядят более возможными для доказательства, основываясь на материалах, собранных в ходе расследования конгресса. Выдвинуть же обвинения о мятеже трудно, так как закон в этом плане достаточно двусмысленный , — считает профессор.

Вместе с тем, по мнению Пола Крейна Робертса, вероятные обвинения можно оспорить. К примеру, «ложными заявлениями» комитет посчитал высказывания Дональда Трампа о том, что выборы были украдены.

— В США высказывание своего мнения не считается уголовным преступлением, а наоборот, это право защищено первой поправкой. Так что в этом случае его хотят обвинить за то, что он воспользовался своими конституционными правами, — заявил экс-сотрудник Белого дома.

Говоря о мятеже, американский эксперт напомнил: на тот момент еще 45-й президент обратился к вооруженным силам округа Колумбия, чтобы поддержать порядок и предотвратить насилие . К тому же Трамп и его сторонники не были заинтересованы в «препятствии официальному разбирательству».

— «Официальная процедура», проводившаяся 6 января (речь идет о заседании конгресса, которое и было сорвано радикальными сторонниками Трампа. — «Известия»), заключалась не только в том, чтобы утвердить Байдена в качестве нового президента, но и в том, чтобы перед этим голосованием рассмотреть представленные республиканцами доказательства, что выборы должны считаться недействительными . Трамп и его сторонники хотели, чтобы доказательства были представлены, в то время как демократы и «республиканцы из истеблишмента» не были в этом заинтересованы. «Мятеж» же воспрепятствовал предоставлению доказательств , — поделился своим мнением Пол Крейг Робертс.

Впрочем, сложившаяся ситуация может быть на руку бывшему лидеру от республиканцев , который уже нацелился на президентскую гонку 2024 года. Если минюст всё же предъявит Дональду Трампу обвинения, это «еще сильнее поделит США на два отдельных государства», а американское общество сегодня и так сильно доверяет СМИ и «режиму Байдена», считает Пол Крейг Робертс.

— Думаю, Трамп попытается использовать всё это в пользу своего политического будущего . В этом нет ничего невозможного, — добавил директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон, вместе с тем подчеркнув, что отчет «комитета 6 января» стал «интересной вехой», но, возможно, далеко не последней.

По словам Саида Хана, бывший глава Белого дома «попытается разыграть карту жертвы и собрать на ней средства » в рамках предвыборной кампании. Впрочем, существует вероятность, что Дональд Трамп ищет выход из гонки на фоне не самых высоких рейтингов среди республиканцев . А нынешняя ситуация может ему поспособствовать в этом, позволив сохранить лицо, предположил он.

Уголовное наступление Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Напомним, что бывший президент уже фигурирует в нескольких расследованиях. В частности, идет разбирательство по делу о секретных документах, которые сотрудники ФБР изъяли у него в августе во время обыска на вилле во Флориде. Там Трампу может грозить обвинение в шпионаже. К тому же идут расследования касательно принадлежащей ему группы компаний Trump Organization, которую обвиняют в манипуляции с финансовой отчетностью.