Уголовное наступление: чем грозят Трампу итоги расследования штурма Капитолия
Итоги расследования конгрессом США штурма Капитолия, а также предъявление обвинений Дональду Трампу могут сыграть на руку экс-президенту в рамках предвыборной гонки, считают опрошенные «Известиями» американские эксперты. Спецкомитет палаты представителей 19 декабря принял решение рекомендовать минюсту выдвинуть уголовные обвинения по четырем пунктам, в том числе в «подстрекательстве к мятежу». Однако этот аспект будет крайне сложно доказать, несмотря на базу, которую успел собрать «комитет 6 января» в рамках своего расследования, полагают в США.
Итоги спустя два года
Расследование в конгрессе США штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года, наконец подошло к концу. 19 декабря по итогам финального заседания спецкомитет палаты представителей единогласно решил рекомендовать минюсту предъявить экс-президенту Дональду Трампу уголовные обвинения. Конгрессмены уверены, что бывший глава Белого дома препятствовал официальному разбирательству, участвовал в сговоре с целью обмануть правительство, а также для дачи ложных заявлений.
Кроме того, члены «комитета 6 января» обвиняют бывшего американского лидера в подстрекательстве или содействии мятежу. По их мнению, речь Дональда Трампа в парке «Эллипс» незадолго до штурма могла спровоцировать радикальных сторонников экс-президента. К тому же конгрессмены напомнили, что из-за этих же обвинений в отношении 45-го хозяина Белого дома был инициирован второй импичмент. К слову, он, как и первый в 2020 году, не увенчался успехом.
Впрочем, Трамп не остался в стороне, прокомментировав итоги работы комитета.
Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, 6 января 2021 года
«Люди понимают, что «Демократическое бюро расследований» работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают: я их выиграю», — написал он в соцсети Truth Social. Также экс-президент напомнил, что тогда для предотвращения насилия он «вывел на улицы 20 тыс. бойцов», а своих сторонников призвал разойтись.
Однако разбирательства затронули не только непосредственно Трампа. Дела четырех конгрессменов-республиканцев были направлены в комитет по этике палаты представителей, так как они отказались прийти по повестке в ходе расследования. Среди них оказался лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, который планирует возглавить эту часть конгресса в январе, когда она перейдет под контроль «красных» по итогам промежуточных выборов. По словам Энди Биггса, который также оказался в этом списке, весь комитет был «пристрастной фикцией». Кроме того, на допрос вызывали также Джима Джордана и Скотта Перри.
Впрочем, и многие другие республиканцы скептически относятся к работе органа. В частности, Трой Нельс назвал происходящее охотой на ведьм. Почти никто из видных членов Республиканской партии не состоял в «комитете 6 января», однако двое консерваторов всё же вызвались принять участие в его работе: Лиз Чейни, которая с момента штурма Капитолия считала Дональда Трампа виновным, а также Адам Кизингер. Оба политика не войдут в новый конгресс — Чейни проиграла праймериз, а Кизингер решил больше не баллотироваться.
«Комитет 6 января» опубликовал 154-страничный предварительный отчет, окончательный же документ со всеми собранными за 18 месяцев работы доказательствами, как ожидается, будет обнародован 21 декабря.
Дональд Трамп
— Итоги работы «комитета 6 января» беспрецедентны, поскольку впервые в истории Соединенных Штатов президент оказался в центре внимания уголовного расследования, проводимого законодательной ветвью власти. При этом обеспечение подотчетности всех этапов разбирательства крайне важно для сохранения доверия американского общества, — отметил в беседе с «Известиями» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.
Однако, по мнению экс-сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политического обозревателя Пола Крейга Робертса, расследование спецкомитета палаты представителей лишь продемонстрировало, что на территории США существуют две отдельные страны: небольшая группа «синих» штатов на Тихоокеанском побережье и северо-восточном побережье Атлантики, а также большая, но менее населенная группа «красных».
В пользу Трампа
Выводы спецкомитета не имеют юридической силы, это в большей степени символическая мера, но минюст США всё равно может принять решение о том, чтобы предъявить Дональду Трампу обвинения, считает Саид Хан. Однако это, скорее всего, коснется не всех пунктов.
Сторонник Дональда Трампа у здания Верховного суда США
— Маловероятно, что министерство юстиции последует рекомендациям и выдвинет все четыре обвинения. Вероятно, что минюст может выдвинуть обвинение о воспрепятствовании официальному разбирательству, в сговоре с целью обмана США и сговоре с целью предоставления ложных заявлений. Эти пункты выглядят более возможными для доказательства, основываясь на материалах, собранных в ходе расследования конгресса. Выдвинуть же обвинения о мятеже трудно, так как закон в этом плане достаточно двусмысленный, — считает профессор.
Вместе с тем, по мнению Пола Крейна Робертса, вероятные обвинения можно оспорить. К примеру, «ложными заявлениями» комитет посчитал высказывания Дональда Трампа о том, что выборы были украдены.
— В США высказывание своего мнения не считается уголовным преступлением, а наоборот, это право защищено первой поправкой. Так что в этом случае его хотят обвинить за то, что он воспользовался своими конституционными правами, — заявил экс-сотрудник Белого дома.
Говоря о мятеже, американский эксперт напомнил: на тот момент еще 45-й президент обратился к вооруженным силам округа Колумбия, чтобы поддержать порядок и предотвратить насилие. К тому же Трамп и его сторонники не были заинтересованы в «препятствии официальному разбирательству».
— «Официальная процедура», проводившаяся 6 января (речь идет о заседании конгресса, которое и было сорвано радикальными сторонниками Трампа. — «Известия»), заключалась не только в том, чтобы утвердить Байдена в качестве нового президента, но и в том, чтобы перед этим голосованием рассмотреть представленные республиканцами доказательства, что выборы должны считаться недействительными. Трамп и его сторонники хотели, чтобы доказательства были представлены, в то время как демократы и «республиканцы из истеблишмента» не были в этом заинтересованы. «Мятеж» же воспрепятствовал предоставлению доказательств, — поделился своим мнением Пол Крейг Робертс.
Впрочем, сложившаяся ситуация может быть на руку бывшему лидеру от республиканцев, который уже нацелился на президентскую гонку 2024 года. Если минюст всё же предъявит Дональду Трампу обвинения, это «еще сильнее поделит США на два отдельных государства», а американское общество сегодня и так сильно доверяет СМИ и «режиму Байдена», считает Пол Крейг Робертс.
— Думаю, Трамп попытается использовать всё это в пользу своего политического будущего. В этом нет ничего невозможного, — добавил директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон, вместе с тем подчеркнув, что отчет «комитета 6 января» стал «интересной вехой», но, возможно, далеко не последней.
По словам Саида Хана, бывший глава Белого дома «попытается разыграть карту жертвы и собрать на ней средства» в рамках предвыборной кампании. Впрочем, существует вероятность, что Дональд Трамп ищет выход из гонки на фоне не самых высоких рейтингов среди республиканцев. А нынешняя ситуация может ему поспособствовать в этом, позволив сохранить лицо, предположил он.
Напомним, что бывший президент уже фигурирует в нескольких расследованиях. В частности, идет разбирательство по делу о секретных документах, которые сотрудники ФБР изъяли у него в августе во время обыска на вилле во Флориде. Там Трампу может грозить обвинение в шпионаже. К тому же идут расследования касательно принадлежащей ему группы компаний Trump Organization, которую обвиняют в манипуляции с финансовой отчетностью.