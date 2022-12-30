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Военный эксперт оценил возможную передачу США Украине БМП Bradley

Военный эксперт Кнутов о возможной передаче Киеву БМП Bradley от США: у Украины заканчивается оружие
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Фото: commons.wikimedia.org/Mrkoww
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Правительство США рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley, потому что иначе Киеву нечем будет воевать. Об этом 30 декабря «Известиям» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов.

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Накануне агентство Bloomberg сообщило, что на данный момент нет окончательного решения по отправке техники в рамках нового пакета военной помощи.

По словам Кнутова, БМП Bradley использовались в Ираке и других конфликтах. Это «достаточно современная боевая машина».

«Поставка бронетехники связана с попыткой втянуть европейские страны, в первую очередь Германию, Францию в поставку наиболее современных систем оружия. Потому что советское оружие в странах бывшего Варшавского договора заканчивается, пошло натовское, иначе Украине воевать нечем будет. Американцы вынуждены поставлять Bradley», — сказал он.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $1,85 млрд, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.

Прежде сообщалось, что Зеленский планирует убедить конгресс и сенат США в том, что Украине необходимо дальнейшее выделение средств и оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России. В Москве неоднократно отмечали, что тем самым западные страны стремятся затянуть конфликт. Также отмечалось, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВС РФ.

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