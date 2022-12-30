Военный эксперт оценил возможную передачу США Украине БМП Bradley

Правительство США рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley, потому что иначе Киеву нечем будет воевать. Об этом 30 декабря «Известиям» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что на данный момент нет окончательного решения по отправке техники в рамках нового пакета военной помощи.

По словам Кнутова, БМП Bradley использовались в Ираке и других конфликтах. Это «достаточно современная боевая машина».

«Поставка бронетехники связана с попыткой втянуть европейские страны, в первую очередь Германию, Францию в поставку наиболее современных систем оружия. Потому что советское оружие в странах бывшего Варшавского договора заканчивается, пошло натовское, иначе Украине воевать нечем будет. Американцы вынуждены поставлять Bradley», — сказал он.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $1,85 млрд, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.

Прежде сообщалось, что Зеленский планирует убедить конгресс и сенат США в том, что Украине необходимо дальнейшее выделение средств и оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России. В Москве неоднократно отмечали, что тем самым западные страны стремятся затянуть конфликт. Также отмечалось, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВС РФ.

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