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В США рассказали о преимуществах американских БМП Bradley

Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley «убийцами танков»
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley
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Боевые машины пехоты (БМП) Bradley помогут повысить эффективность работы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 5 января, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Артиллерия противника для нас — приоритетная цель»
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«Это не танк, но убийца танков», — подчеркнул он.

По словам Райдера, БМП Bradley надежно защищены броней, а также обладают внушительной огневой мощью. Ожидается, что данные образцы военной техники обеспечат преимущество украинским боевикам.

Ранее в этот день в ходе выступления бригадный генерал подтвердило, что официальная информация о предстоящих поставках США для Украины будет распространена уже в пятницу, 6 января. Кроме того, Штаты намерены обучить украинских военных работе с новыми образцами вооружений, а также поделиться рекомендациями по техобслуживанию.

По предварительным оценкам, очередной пакет помощи обойдется Вашингтону практически в $3 млрд. Это рекордная сумма на сегодняшний день.

21 декабря конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи ВСУ, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

США и западные государства нарастили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президентом России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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