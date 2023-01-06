В Пентагоне раскрыли содержание новых поставок оружия Украине

США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут Киеву зенитные ракеты класса «поверхность–воздух» с радиолокационным наведением RIM-7 Sea Sparrow. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны США в пятницу, 6 января.

Суммарно поставки оценили в $3 млрд. Сколько именно снарядов RIM-7 передадут Киеву, не уточняется.

«RIM-7 могут быть интегрированы в украинские системы советских времен», ― отметила на брифинге заместитель министра обороны США Лаура Купер.

В Пентагоне добавили, что в настоящий момент ведомство прорабатывает возможность поставок Украине танков M1 Abrams.

«Мы полностью согласны, что Украине нужны танки. Это одна из причин, почему мы в партнерстве с Нидерландами занимаемся переоснащением танков Т-72. Они уже прибывают на поле боя. Но мы должны учитывать соображения содержания и обеспечения боеготовности в случае с танками. Abrams не только потребляют очень много горючего, но и довольно сложны в содержании. Так что мы хотим рассматривать все возможности в том, что касается танков», ― пояснила Купер.

Более того, впервые США передадут Украине 18 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) и машины снабжения их боеприпасами.

Помимо зенитных ракет в пакет помощи также войдут 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, десятки тысяч боеприпасов, стрелковое оружие, амуниция, запчасти и др.

Также Вашингтон направит Киеву 4 тыс. авиационных ракет Zuni.

Ранее в этот день в Белом доме объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $3 млрд. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что это крупнейший пакет военной поддержки Киеву.

Накануне, 5 января, сообщалось, что в новый пакет помощи от США войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона. Помимо США, в нем поучаствует и Германия, предоставив Украине системы ПВО Patriot. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома в этот же день.

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января заявил, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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