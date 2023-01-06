США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более чем на $3 млрд», — сказала она на брифинге.

Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы и бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне, 5 января, сообщалось, что в новый пакет помощи от США войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона. Помимо США, в нем поучаствует и Германия, предоставив Украине системы ПВО Patriot. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома в этот же день.

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

До этого, 31 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2023 году Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники. Он также отметил, что военная помощь его стране в 2022 году была беспрецедентной.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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