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Кулеба выразил надежду на поставки ATACMS и ударных беспилотников в 2023 году

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Defense Ministry
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Украина надеется получить ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники в 2023 году. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам министра, в пакет военной помощи Киеву уже включили зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а следующими станут танки, ракеты ATACMS и ударные беспилотники. Он уверен, что эти виды вооружений передадут Украине в следующем году.

«В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации на поле боя», — сказал Кулеба в интервью агентству «РБК Украина».

Он также в шутливой форме отметил, что после ATACMS все задумаются о предоставлении Киеву авианосцев и атомных подводных лодок.

Он подчеркнул, что военная помощь, которую Киев получил в этом году, является беспрецедентной «и по объемам, и по номенклатуре, и по количеству стран, вовлеченных в этот процесс».

Ранее, 29 декабря, газета Politico сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Джо Байденом попросил ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км. Однако политика Вашингтона осталась непреклонной в этом вопросе.

До этого американский генерал Барри Маккеффри сообщил, что украинские боевики несут огромные потери и им стоит передать танки M1 Abrams, а также ракеты типа «земля–земля» ATACMS, чтобы попытаться повлиять на баланс сил.

22 декабря посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что рассуждения о гипотетической поставке украинцам ракет ATACMS и ударных БПЛА дальнего радиуса действия вызывают глубокую озабоченность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России. В Москве неоднократно отмечали, что тем самым западные страны стремятся затянуть конфликт. Также отмечалось, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВС РФ.

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