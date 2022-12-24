Реклама
Прямой эфир
Общество
Самый длинный каток в мире открыли на набережной Оби в Новосибирске
Происшествия
Сальдо назвал отвратительной провокацией обстрел Херсона со стороны ВСУ
Мир
Умер солист группы Faithless Максвелл Фрейзер
Экономика
Правительство РФ намерено сдержать рост цен на топливо ниже инфляции
Экономика
Новак отметил незаменимость российских энергоресурсов
Мир
В МИД РФ назвали задачу совместной российско-белорусской группировки войск
Мир
В Белоруссии заявили о рекордном экспорте в Россию по итогам года
Спорт
Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
Мир
Экс-офицер разведки США заявил об обмане Байденом Зеленского по ЗРК Patriot
Мир
В Замбии отменили смертную казнь и наказание за оскорбление президента
Общество
В МЧС назвали маловероятной версию неисправности отопления при пожаре в Кемерово
Спорт
Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Сюжет:

Американский генерал заявил об огромных потерях ВСУ

Американский генерал Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и находятся в большой опасности
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики в ходе конфликта понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции. Об этом 24 декабря заявил американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC, опубликованном в YouTube.

Впали в бегство: почему на Украине ужесточили наказание за дезертирство
За нарушения дисциплины в ВСУ грозит до 12 лет заключения

«Украина несет огромные потери и находится в серьезной опасности», — сказал он.

По его словам, в настоящее время сложилось подавляющее превосходство российской армии в артиллерии и авиации. Одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которую Белый дом обещал поставить Киеву, не изменит ситуацию.

Маккеффри предложил передать украинским националистам танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля–земля» ATACMS, чтобы попытаться повлиять на баланс сил.

Днем ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер поделился мнением, что Белый дом поставит Киеву устаревшую версию ЗРК Patriot, неспособную сбивать современные ракеты.

Он добавил, что в 2003 году в Ираке эти установки сбили больше американских и союзных истребителей, чем иракских снарядов. По его мнению, Patriot не выживут на современном поле боя.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.

В тот же день президент России Владимир Путин сказал, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву лишь затянут конфликт.

21 декабря в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022