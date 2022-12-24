Американский генерал заявил об огромных потерях ВСУ

Украинские боевики в ходе конфликта понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции. Об этом 24 декабря заявил американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC, опубликованном в YouTube.

«Украина несет огромные потери и находится в серьезной опасности», — сказал он.

По его словам, в настоящее время сложилось подавляющее превосходство российской армии в артиллерии и авиации. Одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которую Белый дом обещал поставить Киеву, не изменит ситуацию.

Маккеффри предложил передать украинским националистам танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля–земля» ATACMS, чтобы попытаться повлиять на баланс сил.

Днем ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер поделился мнением, что Белый дом поставит Киеву устаревшую версию ЗРК Patriot, неспособную сбивать современные ракеты.

Он добавил, что в 2003 году в Ираке эти установки сбили больше американских и союзных истребителей, чем иракских снарядов. По его мнению, Patriot не выживут на современном поле боя.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.

В тот же день президент России Владимир Путин сказал, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву лишь затянут конфликт.

21 декабря в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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