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Politico рассказала о новых просьбах Зеленского при встрече с Байденом

Politico: Зеленский на встрече с Байденом просил ракеты дальнего действия ATACMS
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Джо Байденом вновь просил для Киева ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

При этом, как отмечает издание, позиция Вашингтона в этом вопросе остается непреклонной.

«Зеленский поднял тему этого вооружения во время переговоров с Байденом, но США не сдвинулись с места в своем отказе отправить его», — сообщил источник издания.

Накануне газета Global Times написала, что поездка Зеленского в Вашингтон и его выступление в конгрессе США говорят об отчаянии Киева из-за утраты к нему интереса в США и «являются попыткой не допустить продолжения этой рутинизации украинского досье». Издание отметило, что во время визита Зеленский и его команда сделали всё возможное, чтобы его поездка превратилась в драматическое представление.

24 декабря телеканал Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обозреватель Аммар Брахми отметил, что российская армия уничтожила почти всю украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), что приведет к масштабному поражению Киева.

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с Байденом и выступил перед американским конгрессом. Во время своего выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости в присутствии рядом американских военнослужащих.

США и страны Запада усилили поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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