Служащие украинской армии смогут эффективно использовать военную технику американского производства в бою, если предоставить им возможность. С этим заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США в среду, 21 декабря.

«Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно», — подчеркнул он.

Таким образом глава государства намекнул на расширение ассортимента орудий, поставляемых Киеву, поскольку до сих пор Вашингтон воздерживался от передачи тяжелой техники.

Кроме того, в своей речи Зеленский призвал конгрессменов усилить санкционное давление на РФ.

21 декабря украинский лидер в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых Джо Байден подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Ранее в этот день бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказала мнение, что Зеленский прилетел с США на фоне снижения уровня поддержки Киева и уничтожения Россией энергетических источников Украины.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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