Псаки объяснила визит Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Киева в США

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 21 декабря, объяснила визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Киева в США.

«Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась в то время, как русские уничтожают источники энергии», — написала она в Twitter.

Псаки также назвала визит украинского лидера в Вашингтон попыткой «продать» данную тему конгрессу и обществу.

Она ожидает восторженный прием с «множеством заслуженных оваций» во время выступления Зеленского перед конгрессом.

О том, что Зеленский 21 декабря прибудет в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом и выступления в конгрессе США, стало известно ранее в этот день.

Предполагается, что он поблагодарит членов конгресса за помощь, оказанную Киеву, и обоснует необходимость дополнительных трат для Украины.

По словам координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине.

Старший помощник украинского лидера Михаил Подоляк отметил, что визит президента Украины в Вашингтон имеет целью опровергнуть утверждения о том, что американо-украинские отношения остывают. По его словам, эта поездка, включая переговоры с Байденом, также дает возможность объяснить реальную ситуацию на Украине, рассказать, какое «оружие нужно Киеву для борьбы с Россией».

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» также дал прогноз по встрече украинского и американского лидеров. По его мнению, речь пойдет о передаче вооружений, предназначенных для сдерживания России. Второй темой станут финансовые преференции, которые получит Украина от США.

20 декабря стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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