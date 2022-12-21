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На Украине визитом Зеленского в США решили опровергнуть охлаждение Запада к Киеву

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Фото: Global Look Press/Boris Roessler
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон имеет целью опровергнуть утверждения о том, что американо-украинские отношения остывают. Об этом заявил старший помощник украинского лидера Михаил Подоляк Reuters в среду, 21 декабря.

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«Поездка президента Украины в США весьма символична. Как сам визит, так и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами. Визит призван опровергнуть утверждения, что отношения США и Украины охлаждаются», — сказал Подоляк.

По его словам эта поездка, включая переговоры с американским президентом Джо Байденом, также дает возможность объяснить реальную ситуацию на Украине, рассказать, «какое оружие нужно Киеву для борьбы с Россией».

Ранее в этот же день бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в преддверии переговоров Зеленского и Байдена заявил, что Киев истратил все возможности применения оружия, которое предоставили США.

Тогда же директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» дал прогноз по встрече украинского и американского лидеров. По его мнению, речь пойдет о передаче вооружений, предназначенных для сдерживания России. Второй темой станут финансовые преференции, которые получит Украина от США.

20 декабря стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета США на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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