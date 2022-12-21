Белый дом объявил повестку переговоров Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Президент США Джо Байден намерен обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине. Об этом 21 декабря сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но и как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал «справедливым миром», — цитирует Кирби телеканал CNN.

Чиновник в то же время подчеркнул, что президент России Владимир Путин, по оценке Белого дома, сейчас явно «не заинтересован в дипломатии». Помимо этого власти США еще раз акцентировали внимание на том, что в ближайшей перспективе возможностей остановить конфликт дипломатическим путем они не видят, и, кроме того, не намерены подталкивать Зеленского к столу переговоров.

Украинский лидер летит с однодневным визитом в Вашингтон, где он намерен провести переговоры в Белом доме и выступить перед конгрессом.

Ранее в среду старший помощник украинского лидера Михаил Подоляк отметил, что визит президента Украины в Вашингтон имеет целью опровергнуть утверждения о том, что американо-украинские отношения остывают. По его словам, эта поездка, включая переговоры с Байденом, также дает возможность объяснить реальную ситуацию на Украине, рассказать «какое оружие нужно Киеву для борьбы с Россией».

Тогда же бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в преддверии переговоров Зеленского и Байдена заявил, что Киев истратил все возможности применения оружия, которое предоставили США.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» также дал прогноз по встрече украинского и американского лидеров. По его мнению, речь пойдет о передаче вооружений, предназначенных для сдерживания России. Второй темой станут финансовые преференции, которые получит Украина от США.

20 декабря стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета США на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».