Киев истратил все возможности применения оружия, которое предоставил ему Запад, и, в частности, США. Об этом заявил бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в среду, 21 декабря.

«Мы достигли предела того, что мы можем сделать с передовым оружием, которое США уже предоставили. На следующем этапе нам нужно оружие большей дальности для достижения целей», — сказал Данилюк, чьи слова приводит газета Politico.

Авторы материала напоминают, что в среду президент Украины Владимир Зеленский встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом.

Ожидается, что Зеленский лично попросит сенаторов о новом пакете финансовой поддержки и поставках оружия большей дальности, пишут авторы.

«Зеленскому нужно оружие большей дальности, чтобы он мог упредить ожидаемое наступление России. Ему нужна немедленная финансовая поддержка, чтобы его правительство продолжало работать, и он знает, что конгресс примет решения по этим вопросам на этой неделе», — приводит издание слова Билла Тейлора, бывшего посла США на Украине.

По мнению авторов материала, после встречи с Зеленским Байден планирует объявить, что предоставит Украине больше другого оружия, о котором она просила, даже несмотря на то, что на словах США выступают против поставок ресурсов большей дальности.

Отмечается, что администрация Белого дома представит новый пакет военной помощи Киеву на сумму $2 млрд, который впервые будет включать в себя батарею противовоздушной обороны Patriot и комплекты боеприпасов Joint Direct Attack, которые превращают неуправляемые бомбы истребителей в высокоточные боеприпасы.

В пакет также включены артиллерийские и другие боеприпасы на сумму $850 млн из существующих запасов США.

Также в среду директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» дал прогноз по встрече Зеленского и Байдена в Вашингтоне. По его мнению, речь пойдет о передаче вооружений, предназначенных для сдерживания России. Второй темой станут финансовые преференции, которые получит Украина от США.

20 декабря стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета США на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти в свою очередь многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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