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В Китае назвали выступление Зеленского в США свидетельством отчаяния Киева

Global Times: выступление Зеленского в США говорит об отчаянии Киева
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Cliff Owen
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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление в конгрессе США имели целью сохранение украинской повестки в центре внимания американской общественности. Об этом написала газета Global Times в среду, 28 декабря.

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«Похоже, настоящая цель поездки Зеленского не в том, чтобы убедить политический истеблишмент США в необходимости продолжать поддерживать Киев, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания общественности США», — отмечают авторы статьи.

По их словам, по мере развития конфликта это становится всё труднее, поскольку многие внутренние проблемы США «неизбежно отодвигают Украину на обочину американского общественного дискурса».

По мнению авторов материала, вашингтонское выступление Зеленского говорит об отчаянии киевского режима из-за утраты к нему интереса в США и «является попыткой не допустить продолжения этой рутинизации украинского досье».

В материале подчеркивается, что во время визита Зеленский и его команда сделали всё возможное, чтобы его поездка превратилась в драматическое представление.

«Выступая в конгрессе, он позиционировал себя как герой войны, историческая фигура масштаба Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Он заменил свой стандартный темный костюм на оливково-зеленую боевую форму и пуловер. Он больше не был чисто выбрит — его борода и усталость должны были продемонстрировать огромное физическое и психологическое давление, которому он подвергался с самого начала конфликта», — отмечают авторы.

До этого, 24 декабря, телеканал Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обозреватель Аммар Брахми отметил, что российская армия уничтожила почти всю украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), что приведет к масштабному поражению Киева.

Днем ранее газета The Washington Post указала на попытки Зеленского убедить США в способности Киева победить. Отмечалось, что визит украинского лидера в Вашингтон был в том числе «попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед началом долгих боев зимой».

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Во время своего выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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