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Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о приближающемся разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 декабря сообщил телеканал Al Mayadeen.

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«Это обычный, рядовой визит? Конечно нет. Он является последним сигналом SOS перед неизбежным поражением украинской армии», — написал колумнист Аммар Брахми.

Он отметил, что Российская армия уничтожила украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), что приведет к масштабному поражению Киева. При этом, как отметил Брахми, Россия ведет борьбу сразу с несколькими странами.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Во время своего выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

В тот же день Зеленский сообщил, что договорился с Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

16 декабря Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Как отметил украинский лидер, он не знает, что обсуждать с президентом России Владимиром Путиным.

До этого, 9 декабря, Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

В октябре Киев официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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