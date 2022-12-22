Антонов напомнил о систематическом уничтожении ВС РФ западной техники

Западная техника, поставляемая на Украину, систематически уничтожается служащими ВС России в ходе спецоперации. Об этом в четверг, 22 декабря, напомнил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал намерение Вашингтона передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По словам дипломата, данное решение «противоречит здравому смыслу» и может серьезно усугубить геополитическую обстановку.

«Провокационные действия США неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить. Так, вызывают глубокую озабоченность рассуждения о гипотетической поставке украинцам ракет ATACMS и ударных БПЛА дальнего радиуса действия», — добавил Антонов.

Наконец, глава российской дипмиссии назвал Штаты стороной, ответственной за разжигание украинского конфликта в 2014 году, а также упомянул отсутствие реакции на многочисленные преступления Киева против мирных граждан.

Также в этот день Антонов заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом наглядно демонстрирует нежелание урегулировать противоречия с Москвой дипломатическими способами. Кроме того, посол опроверг заявления об отсутствии у РФ заинтересованности в достижении мира.

Накануне президент Байден подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

В свою очередь, Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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